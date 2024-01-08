Son dakika yüzde 15 refah zammı kararı verildi! Temmuz'a kadar yüzde 50 zamlı maaş alınacak

Aralık ayı sonunda asgari ücretin şekillenmesi ile birlikte 3 Ocak'ta son 6 aylık enflasyon verileri de açıklandı. Memur ve 4C'li zammı ile alakalı zam oranı bu açıklama sonrasında kesinleşti. Memur maaş zammı yüzde 49,25 olarak şekillendi. Öncesinde asgari ücrette yüzde 49,11'lik zam ile birlikte 17.002 TL olarak şekillendi.

Ülke genelinde 2024 zamlı maaşlar ile alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından 2023 yılı asgari ücret zammı yüzde 49.11 olarak açıklanırken, bu kapsamda Şubat ayı başında asgari ücretlinin 17.002 TL maaş alacağı kesinleşti. Asgari ücret zammı sonrasında memur ve memur emeklisinin de zam ortaya çıktı. Ortaya çıkan rakam yüzde 49,25 olarak şekillendi.





MAMAK BELEDİYESİ ZAM AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammı bir çok çalışana da öncülük ediyor. Kurum kuruluşlar, özel şirketler ve belediyeler açıklaması yapılan asgari ücret zammı sonrasında zam oranlarını yavaş yavaş açıklamaya başlıyor. Özellikle de belediye zamları yakından takip ediliyor. Öncülük edecek bir zam haberi de Mamak Belediyesi tarafından duyurulmuş bulunuyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni yıl itibari ile belediye çalışanlarına zam yapıldığını açıkladı. Köse'nin paylaşımını yaptığı açıklama da zam oranlarına da yer verdi. Belediye işçi maaşlarına Üç Başlıkta Ek Artışlar düzenlendiğini açıklayan Köse, Toplu İş Sözleşmesindeki artış ve Enflasyon farkına ilave olarak yüzde 15 refah payı zammının da verileceğini belirtti. Bu kapsamda Ocak ayı itibari ile maaşlara yüzde 50 zam yapıldığı açıklamasını sundu.

Öte yandan çalışan desteklerinin devam edeceğini açıklana Başkan Köse, çalışan tazminatlarına da düzenleme sunacaklarını belirtti.