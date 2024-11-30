Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala 2025’in zamları merakla bekleniyor. Maaşlara yapılacak olan zamların yanı sıra ürün ve hizmet zamları da OCak ayının en çok konuşulan konuları arasında yer alacak. Özellikle de vatandaşın kış mevsimine girilmesi ile artan faturalarına istinaden elektrik ve doğalgaz zamları yakından takip ediliyor. Bir süredir stabil olarak devam eden doğalgaz fiyatlarının artışı için henüz tarih verilmese de BOTAŞ; dünya genelinde en ucuz doğalgaz kullanan ülkeler arasında olduğumuzu belirtirken, BOTAŞ tarafından ay ay bir sonraki ay doğalgaz tarifesinin arttırılıp arttırılmayacağı konusunda açıklamalar yapılmaya devam ediyor.





Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), doğal gaz tüketicilerini yakından ilgilendiren Aralık ayı açıklamasını yaptı. BOTAŞ, Aralık ayı itibarıyla doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ifade ettiği açıklaması, vatandaşı sevindirdi. Yapılan açıklama kapsamında 1 Aralık 2024 itibarıyla geçerli olacak olan toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.









Enerji piyasasında dengelerin her geçen gün değiştiği bu dönemde, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine yönelik adımların atıldığını belirten BOTAŞ, özellikle kış aylarında doğal gaza olan talebin arttığı bir dönemde vatandaşların bütçelerini koruyacak önemli bir adım olduğunu ifade etti.





DOĞALGAZ FİYATLARINI HANGİ ETKENLER BELİRLİYOR





BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada doğal gaz toptan satış fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınan unsurların piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları ve fiyat istikrarının sağlanması olduğu ifade edildi. Bu unsurlar doğrultusunda Türkiye’nin doğal gaz fiyatlarının, Avrupa genelinde dikkat çeken düşük seviyede olduğu açıklaması yapıldı.





BOTAŞ ARALIK AYI DOĞALGAZ TARİFESİ AÇIKLAMASI



