Sosyal yardımlar geri döndü! Dar gelirli vatandaşa tek seferlik 2.572 TL yardım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılının son destek ödemelerini belirledi. Bakanlık yetkilileri, 2023 yılı sonunda gerçekleşecek sosyal yardım ödemelerinin hesaplara ne zaman aktarılacağını açıklamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda yapılan hesaplamalara göre, destek ödemelerinin ortalama tutarının 3 bin 571 Türk Lirası olacağı belirlendi. İşte tüm detaylar...

Sosyal yardımlar geri döndü! Dar gelirli vatandaşa tek seferlik 2.572 TL yardım!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralık ayı içerisinde 500 binden fazla hak sahibi vatandaşın beklediği evde bakım maaşı ödemelerini dün itibariyle ülke genelindeki vatandaşların hesaplarına aktardı. Bu ödemeler, 5 bin 97 Türk Lirası tutarında gerçekleşti. Vatandaşlar, bu evde bakım maaşı ödemelerinin ardından önümüzdeki süreçlerde yapılacak olan yeni destek ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini merakla bekliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım programlarından faydalanan vatandaşlar, 2023 yılının son destek ödemelerine ilişkin tahminlerde bulunmak için geçtiğimiz aylardaki ödeme takvimlerini referans alıyorlar. Bu doğrultuda, bakanlık tarafından belirlenecek olan ödeme tarihlerinin, ihtiyaç sahibi vatandaşların planlamalarına olumlu bir katkı sağlaması hedefleniyor.


İŞTE SOSYAL YARDIM VE DESTEK ÖDEMELERİNDE MERAK EDİLEN TÜM DETAYLAR

İŞTE SOSYAL YARDIM VE DESTEK ÖDEMELERİNDE MERAK EDİLEN TÜM DETAYLAR

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralık ayında da ihtiyaç sahibi hanelerde bulunan çocuklar için sosyal ve ekonomik destek ödemesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bakanlık, aile destek paketi, evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı gibi yardımlarla ilgili resmi duyurularını internet sitesi üzerinden yapmıştı. Bu kapsamda, ortalama 3 bin 571 Türk Lirası olan sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı ise merak konusu haline geldi.

Bakanlık, henüz sosyal ve ekonomik destek ödemesiyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, evde bakım maaşı ödemelerinin ardından genellikle sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin ay ortasında hesaplara aktarıldığı biliniyor. Bu bağlamda, bu hafta ya da önümüzdeki hafta içinde ortalama 3 bin 571 Türk Lirası olan sosyal ve ekonomik destek ödemesinin vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aralık ayındaki destek ödemeleriyle ilgili vatandaşlar, hesapların hangi tarihlerde aktarılacağını araştırmaya başladı. Bu süreçte, sosyal yardım ödemelerinin zam miktarı da büyük bir merak konusu haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, altı ayda bir memur maaş katsayısına göre destek ödemelerine zam uygulamaktadır. Bu bağlamda, 2024 yılının ilk günlerinde aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve altı aylık enflasyon verisi ile toplu iş toplu sözleşme zammına bağlı olarak memur maaşlarının artması beklenmekte.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, zamlı destek ödemelerine ilişkin bilgilendirmeyi yapması ise ocak ayında gerçekleşecek. Bu süreçte, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren sosyal yardım ödemelerine memur maaş katsayısına göre zam yapılması bekleniyor. Bu güncelleme, bakanlığın politikaları çerçevesinde sosyal yardım alan vatandaşlara sağlanan desteklerin ekonomik koşullara uygun hale getirilmesini amaçlamakta.

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