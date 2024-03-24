Spot elektrik fiyatları yarın için belli oldu: En yüksek 2.700 TL, en düşük 863 TL!

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük ise 863 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, önceki güne göre %38,3 artarak 1 milyar 245 milyon 769 bin 771 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatleri arasında 2 bin 700 lira, en düşük ise 12.00'de 863 lira 67 kuruş olarak belirlendi. Aritmetik ortalama fiyat 2 bin 29 lira 35 kuruşken, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 48 lira 75 kuruş olarak gerçekleşti.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 2 bin 700 lira, en düşük fiyatı ise 80 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.