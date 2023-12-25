SSK Bağ-Kur 4C'liye destek! 7500 TL maaş alan emekliye 6250 TL ek ödeme müjdesi verildi

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam merakla bekleniyor. Memur maaşları ile eş zamanlı olarak belirlenecek olan emekli maaşları için gözler 3 OCak'a çevrili bekliyor. Açılaklanacak enflasyon rakamları zamlar için belirleyici faktör oluşturacak iken, emekliye enflasyona ek olarak refah payı oranının da ekleneceği tahmin ediliyor. Temmuz ayında asgari ücret zammının belirlenmesi sonrasında emekli ve memur maaşları da şekillenmişti. Emekliye yapılan zam, memur zammı karşısında alt kademede yer alırken, memura yapıaln seyyanen zam beklentisi emekli için de oluşmuştu. Seyyanen zammın rafa kalktığ açıklaması sonrasında hükümet emekliye 3. ikramiye ödemesi müjdesi vermişti.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

5 bin lira ikramiye ödemeleri devam ederken, emekli kendisine sunulan her fırsatı değerlendirmek istiyor. Bankalar da emekli için seferber olmuş özellikle de emekli promosyonu konusunda ay ay güncellemelerini sunarken, Garanti Bankası emekli promosyonu verdiği rakam ile Aralık ayı bitmeden başvuran bir maaş kadar emekli promosyonu ödeyeceğini belirtmiş bulunuyor.





Ay ay promosyon güncellemesini sunan Garanti BBVA tarafından başlatılan kampanya kapsamında emekliye maaş aralığına göre ödeme yapılıyor. Ocak zammı öncesinde maaş aralığına göre bankanın açıkladığı emekli promosyonu rakamı, 7500 TL'ye çıkabiliyor. Rakamı duyan emekli, 1 maaş ikramiye ödemesi gibi faydalanacağı emekli promosyonu kampanyasını takip ediyor.

Banka tarafından emekli promosyonu ödemesi ile alakalı yapılan açıklamada ''Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. '' denildi

ARTI KAMPANYA ÖDEMESİ YAPILIYOR

Garanti Bankası emekli maaşını taşıyan ve belirlenen görevleri sağlayan emekliye ek promosyon ödemesi vereceğini de taahhüt ediyor. 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı sunan banka, bu ödeme için kredi kartı başvurusu istiyor.

Öte yandan emekliye sunulan bir fırsat açıklamasında da yeni müşteri olup maaşını taşıyan emekliye ek olarak 500 TL harcamasına 1500 TL ye kadar ödeme yapacakları bilgisi verilmiş bulunuyor.