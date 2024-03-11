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SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekli maaşlarına yapılan zamlar akabinde emekli promosyonları konusunda da yeni yeni gelişmeler açıklanıyor.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:48
SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Ocak ayında emekli maaşlarına zam sonrasında Şubat ayı promosyonlarında yaşanan artışlar sonrasında Öart ayı adeta promosyon ayı olacak dedriten gelişmeler mevcut. Bankalar SGK ile anlaşmaları kapsamında ek olarak ay ay emekliyi cezbedecek promosyon tutarlarını açıklıyor. Emekli oromosyonlarına ek olarak sunulan kampanyalar da emekliyi memnun etmeyi başarıyor. Özellikle de otomatik ödeme talimatı ile emekli çifte kazanç sağlarken, hiç bir işlem yapıp yorumlamdan faturaları otomatik olarak ödenebiliyor. Otomatik fatura talimatlarına ek olarak emekliye özel olarak geri ödemeimkanları sunan bankalar, diğer taraftan faizsiz kredi destekleri de sağlayabiliyor. 

Mart ayına girilmesi ile birlikte emekli promosyon Güncellemeleri de yakından takip edilmeye başlandı. Dul, yetim ve emeklileri yakından ilgilendiren gelişmelerde bankalar, emekli promosyon fırsatlarını açıklamaya devam ediyor. 2022 yılında SGK ile imzalanan protokoller kapsamında kimi bankalar 5.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken, özel bankalarda da bu tutar 15.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.  Bankalar müşterilerine özel olarak ek avantajlar sunabiliyor işte detaylar...

Emekli; bankanın promosyon tutarına ve ek kampanyalarına göre emekli promosyonuna hak kazanıyor. En düşük emekli maaşının 10.000 TL çıkartılması akabinde tüm emekliler en üst maaş dilimi aralığındaki promosyon ödemesini alırken Ocak ayı zammı akabinde beklenen promosyon zamları henüz Tamamlanmamış gibi duruyor. Kısa süre içerisinde emekliler için SGK ile anlaşılması kapsamında bankaların zam uygulamasını devreye sokacağı tahmin ediliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor... işte detaylar 

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BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

Akbank Emekli promosyonu olarak 10.000 liraya varan ödeme sağlarken, 2500 lira da belirlenen talimatın sağlanması durumunda chip para olarak ödeniyor.

Geçtiğimiz sene EYT yasasını onaylanması sonrasında yeni emekliler için 10.000 TL'ye Varan promosyon ödemesi sağlayan Denizbank kampanyanın bitmesi akabinde 5000 liraya varan emekli promosyon ödemesi yaparken, emekliye özel olarak düşük faizde kredi imkanı sunuyor. 

Garanti Bankası 7500 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor. Öte yandan kredi kartı ile 500 lira harcama yapan emekli 1000 liraya varan Bonus kazanıyor. Garanti Bankası'na ilk defa müşteri olan ve bunu da mobil üzerinden sağlayan emekliye 500 lira harcamasına 1.500 lira ek Bonus ödemesi yapıyor. 

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Kamu bankaları emekli promosyon tutarları geçtiğimiz seneden beri 5000 lira da sabit tutuluyor.

ING Bank maaş aralığına göre 10.000 liraya varan emekli promosyon ödemesi yaparke,n 5000 lira ek nakit promosyon ödemesi otomatik fatura talimatı başına bin lira olacak şekilde veriliyor. 

İş Bankası emekli promosyonu 7500 TL de sabitlemiş gibi duruyor. 

Kuveyt Türk emekli promosyonu 8000 lira öderken, Türkiye Finans Bankası 12.500 liraya kadar emekli promosyonuna ek olarak iki fatura talimatı ödemesine ek ödeme sağlıyor.

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Yapı Kredi Bankası ise 7500 liraya varan emekli promosyonuna ilaveten 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1500 lira ek promosyon ödemesi sağlıyor. Öte yandan Yapı Kredi tarafından başlatılan kampanyada 1.000 lira harcama yapan emekliye 2.000 lira ödül verilirken mobil uygulama kullanan emekliye ise 1.500 lira ek promosyon ödülü sağlanıyor 

EMEKLİYE İKİ MAAŞ

emekliler her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alırken, bağ-kurlular ise 25 ile 28'İ arasında maaş ödemesini hesaplarında görebiliyor. Bu kapsamda emekli promosyon için başvuru yapması durumunda yukarıda bahsi geçen tutarları ikinci bir aylık olarak ek maaşında hesaplara aktarılıyor. 

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