SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

Emekliler tarafından emekli maaş zammı sonrasında en çok beklenen konu bayram ikramiyesi ödemelere olmaktaydı. Bayram ikramiyesine %50 zam yapıldığı açıklanması sonrasında ödeme takvimi de merak ediliyordu. Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nihayet açıklandı. Ramazan ayında ödenecek olan bayram ikramiyesinden faydalanmak için emeklilik başvurusu yapmak yeterli oluyor. Mart ayının sonuna kadar bütün işlemlerini tamamlayan ve başvurusunu yapan emekli, ikramiye ödemesinden faydalanabilecek. Başvuru için son iki gün kaldığı bilinirken hafta sonu kapalı olan devlet dairelerine istinaden hafta sonu başvuruları e-devlet üzerinden de tamamlanabilecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

16 milyondan fazla emekli %50 zamlı olarak ödenecek olan bayram ikramiyesini almak için adeta gün sayıyor. Hak sahibi olan emekli, ikramiye ödemelerini önümüzdeki hafta alacak. Bakın Işıkhan tarafından açıklanan bilgiler kapsamında maaş ödeme günü 17 ve 18'i olanlar 2 Nisan'da, 19-20 21 ve 22'si olan emekli 3 Nisan'da ve 23-24-25 ve 26'sında olanlar 4 Nisan'da emekli ikramiyelerini alacak. Bağ-kur emeklilerine ikramiye hakları 5 Nisan'da tanımlanacak. Emekli sandığı emeklileri ise 2 Nisan ve 5 Nisan arasında ikramiye ödemelerini alacak





EMEKLİLİK BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

Emekli ikramiyesi ödemesinden sadece mevcut emekliler değil 31 mart'a kadar başvurusunu yapan emekliler de faydalanacak. Yasalarda yer alan bilgilere göre bayramın içinde yer aldığı ayda emekli maaşının alınması gerekiyor. Yapılan düzenlemede emekli maaşları başvuru yapılan ayda bir sonraki ay başı itibariyle hesaplanırken Ramazan Bayramı ikramiyesinden 31 mart'a kadar başvurusunu tamamlayan her aday faydalanacak





EMEKLİYE ÇİFTE İKRAMİYE

Belirtildiği üzere iki gün içerisinde emeklilik başvurusunu tamamlayan aday Ramazan Bayramı ikramiyesine hak kazanacak. Aylık maaş bağlama işlemleri tamamlanmasa da başvuru yapan emekli birey, Ramazan'da ikramiyesini alacak. Emeklilik işlemleri tamamlanan emekli yüzde 49,25 zam yansıtılmış olarak emekli maaşını alacak. Yapılan hesaplama sonrasında ek ödeme maaşı 10.000 liranın altında çıkan bireyin maaşı 10.000 liraya tamamlanacak

EMEKLİYE 3'LÜ ÖDEME ÇIKTI

nisan ayında ilk maaşını alacak olan emekli bir aylık peşin ödemesine istinaden başvuru tarihi ve ödeme günü aralığındaki maaş farkını da alacak. Bu kapsamda 17 Nisan'da maaş alan emekli, Nisan VE Mayıs dönemi maaş ödemesini alacak iken 31 Mart- 16 Nisan arasındaki 16 günlük maaş farkını da maaşına ek olarak alacak. Nisan ayı başında artı 3000 lira bayram ikramiyesi ceplere yakışacak.

Yapılan hesaplamalarda emekli maaşı 10.000 TL olan birey 16 günlük farkı 5333 TL'ye ek olarak 3000 TL emekli ikramiyesi ile birlikte toplamda 18.333 lira olarak toplam maaş alacak. Emekliler kazandıkları promosyon ödemesi için istedikleri bankaya başvurması durumunda ilk maaşının yatırılması sonrasında 15 bin liraya varan promosyon kampanyasından da faydalanacak. Yani yukarıda bahsi geçen toplam ödemelerde emeklinin nisan ayı toplam maaşı 30.000 lirayı aşacak