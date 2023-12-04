SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine piyango vurdu! Faturasını getiren 4000 TL'yi götürecek

Türkiye'de emekli vatandaşlar için düzenlenen promosyon kampanyalarıyla birlikte, bankalar arasındaki rekabet kızışıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrasında artan emekli sayısı, bankaları müşteri tabanlarını genişletmeye ve mevcut müşterilerini elde tutmaya yönlendirdi. Her banka, emeklilere özel avantajlar sunarak müşteri çekme stratejilerini geliştiriyor. İşte, Türkiye'nin önde gelen bankalarının emekli promosyonlarına dair detaylar:





AKBANK

Akbank, emeklilere yönelik geniş kapsamlı bir promosyon kampanyası başlattı. Aylığı 3.499 lira ve altındaki emeklilere 6.000 TL, 3.500-7.499 lira arasındakilere 7.000 TL, 7.500-9.999 lira arasındakilere 9.000 TL ve 10.000 lira ve üzerindekilere 10.000 TL promosyon öneriyor. Ayrıca, kredi kartına tanımlanan her bir yeni otomatik fatura talimatı için 400 TL, toplamda 2.000 TL chip para kazanma fırsatı sunuyor.

FİBABANKA VE GARANTİ BBVA

Fibabanka, aylığı 3.500 liraya kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500-7.500 lira arasındakilere (7.500 lira hariç) 5.250 TL, 7.500-10.000 lira arasındakilere (10.000 lira hariç) 6.750 TL ve 10.000 lira ve üzerindekilere 7.500 TL promosyon öneriyor. Garanti BBVA ise emekli maaşı alanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor. Ayrıca, kredi kartı ile 500 TL harcamanın üzerine ek olarak 1.000 TL bonus veriyor.

İNG

ING, emekli maaşını ilk defa taşıyanlara 12.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100 TL, 3.500-7.500 lira arasındakilere (7.500 lira hariç) 5.950 TL, 7.500-10.000 lira arasındakilere (10.000 lira hariç) 7.650 TL ve 10 bin lira ve üzerindekilere 8.500 TL ek nakit promosyon imkanı sağlıyor. ING'ye emekli maaşı ilk defa taşıyanlar ayrıca her otomatik fatura talimatı için 1.000 TL, toplamda en fazla 4.000 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.



İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli müşterilere özel olarak hazırlanan promosyon kampanyası ile dikkat çekiyor. Bankanın sunduğu promosyonlar aylık maaş tutarına göre farklılaşıyor. Ayrıntıları şu şekilde:

Aylığı 3.500 liraya kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500-7.500 lira arasındakilere (7.500 lira hariç) 5.250 TL,

7.500-10.000 lira arasındakilere (10.000 lira hariç) 6.750 TL,

10.000 lira ve üzerindekilere ise 7.500 TL ödeme yapılmaktadır.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk de emekli müşterilerini unutmuyor ve yine aylık maaş tutarına göre özel promosyonlar sunuyor. Detaylar şu şekilde:

Aylığı 3.500 liraya kadar olan emeklilere 4.800 TL,

3.500-7.500 lira arasındakilere (7.500 lira hariç) 5.600 TL,

7.500-10.000 lira arasındakilere (10.000 lira hariç) 7.200 TL,

10.000 lira ve üzerindekiler ise 8.000 TL promosyon kazanmaktadır.

ŞEKERBANK

Şekerbank, emekli müşterilere özel olarak tasarlanan promosyon kampanyasıyla dikkat çekiyor. Bankanın sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Aylığı 3.500 liraya kadar olan emeklilere 3.000 TL,

3.500-7.499 lira arasındakilere 3.500 TL,

7.500-9.999 lira arasındakilere 4.500 TL,

10.000 lira ve üzerindekilere ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.