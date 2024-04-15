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SSK, Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılacak! Yaş sınırını sağlayana SGK'dan müjde

Sosyal güvenlik sistemi toplu prim iadelerini başlattı! Peki kimler prim iadesi alabilir? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 15.04.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 17:34
SSK, Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılacak! Yaş sınırını sağlayana SGK'dan müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik süresini tamamlayamamış veya emeklilik yaşını geçmiş kişiler için prim iadesi hakkı sunuyor. Ancak, bu haktan kimlerin yararlanabileceği ve nasıl başvuruda bulunabileceği konusunda belirli şartlar bulunuyor.

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan düzenlemeler, emeklilik süresini tamamlayamamış veya emeklilik yaşını geçmiş bireyler için önemli bir imkan sunuyor. SGK, ödenen primlerin belirli koşullar altında iade edilmesine olanak tanıyor. Ancak, bu haktan yararlanmak için belirli kriterlere uygun olmak gerekiyor.

SGK'dan prim iadesi alabilecek kişiler arasında, emeklilik yaşını doldurmuş olmasına rağmen gerekli prim gün sayısını tamamlayamamış veya emekli maaşı almaya hak kazanamamış bireyler bulunuyor. Bunun yanı sıra, işyerini kapatan Bağ-Kur'lular da bu haktan faydalanabiliyor.

sgk bağkur

Ödenen primlerin tamamının iade edilmediğini belirtmek önemlidir. Prim iadesi sadece çalışandan kesilen primlerle sınırlıdır ve işçi payına düşen prim tutarı yüzde 9 olarak geri ödenir. İşveren payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için ödenen primler iade kapsamında değildir.

Başvuru süreci ise SGK merkezine veya il müdürlüklerine yazılı olarak yapılmalıdır. Başvuru yapabilmek için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

SGK'nın prim iadesi hakkı, emeklilik sürecinde yaşanan belirsizlikleri azaltmak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak, bu haktan yararlanmak için belirli şartların sağlanması ve başvuru sürecinin doğru şekilde tamamlanması gerekiyor. Prim iadesi alma hakkıyla ilgili detaylı bilgi almak için SGK'nın resmi internet sitesinden veya ilgili merkezlerden destek alınabilir.

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