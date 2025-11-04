SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TÜİK Ekim verisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyonu %10,25 oldu; Kasım-Aralık verileri Ocak zammının son şeklini belirleyecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:57
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Ekim TÜFE ile 4 Aylık Zam Oranı Netleşti

TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,55 artış gösterdi. Bu açıklama ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı hesaplamasında kullanılacak ilk dört aylık kümülatif enflasyon oranı netleşti.

Temmuz-Ekim Enflasyon Rakamları

Temmuz ayı enflasyonu: %2,06

Ağustos ayı enflasyonu: %2,04

Eylül ayı enflasyonu: %3,23

Ekim ayı enflasyonu: %2,55

Bu dört ayın birikimli toplamı %10,25 olarak hesaplandı.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Şimdiden Garantilenen Zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025 zammının belirlenmesinde kullanılacak olan Temmuz-Aralık dönemi enflasyonunun ilk dört ayı tamamlandı. Birikimli %10,25 oranı, şu an için emeklilerin Ocak ayında alacağı en az zammı ifade ediyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Son İki Ay Belirleyici

Kesin zam oranı, TÜİK'in açıklayacağı Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Mevcut piyasa beklentileri ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, son iki ayda da enflasyonun artış eğilimini sürdüreceğini gösteriyor; bu da Ocak 2025 zammının %10,25'in üzerine çıkabileceğini işaret ediyor.

Memur ve Memur Emeklileri İçin Hesaplama

Memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı hesabı, SSK/Bağ-Kur'dan farklı işliyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kararlarına göre memurlar Ocak 2025'te %11 toplu sözleşme zammı alacaklar.

Ayrıca, Temmuz-Aralık 2024 dönemindeki enflasyon, Temmuz 2024'te verilen toplu sözleşme zammı olan %6,00'ı aşarsa aradaki fark enflasyon farkı olarak ödenecek. Ekim ile birlikte 4 aylık enflasyon %10,25 olarak gerçekleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon farkı (10,25 - 6,00) = %5,00 oldu.

Bu hesapla memur ve memur emeklilerinin Ocak 2025'te alacağı zam şu şekilde kümülatif olarak şekillendi:

Ocak 2025 Toplu Sözleşme Zammı: %11

4 Aylık Enflasyon Farkı: %5,00

Şimdiden Görünen Toplam Kümülatif Zam: %16,56

Memurlar için de Kasım ve Aralık verileriyle bu %5,00'lik fark artabilecek ve nihai oran yükselme gösterilebilecektir.

Son 2 Yılda Yapılan Zamlar

Ocak 2023 Zammı: 6 aylık enflasyon %15,40 olarak gerçekleşmiş; tüm emekli ve memur zamları ek artışlarla %30,00 olarak belirlendi.

Temmuz 2023 Zammı (SSK/Bağ-Kur): 6 aylık enflasyon %19,77 olarak gerçekleşmiş, ancak emekli aylıklarına (kök maaşlara) %25,00 zam yapılmıştır.

Ocak 2024 Zammı (Eşitleme): 6 aylık enflasyon %37,57 olarak gerçekleşmişti. Ancak, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, memur ve memur emeklilerinin zam oranı olan %49,25 seviyesine çıkarılarak eşitlenmiştir.

Temmuz 2024 Zammı (Memur/Memur Emeklisi): Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı ile toplam %15,57 olarak belirlenmiştir.

Temmuz 2025 Zammı: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri%16,676 aylık enflasyon (Ocak-Haziran 2025) oranıdır.

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25
2
Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36
3
Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi
4
Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada
5
Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?
6
TOGG Fiyat Listesi 2025: Sedan T10F Satışta — 600 km Menzil ve Başlangıç Fiyatı
7
EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?