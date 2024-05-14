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Su faturası desteği onay aldı! Faturanız yüzde 30 düşecek

Vatandaşa su faturası desteği ile alakalı olarak bir çok açıklama yapılmaya devam ediyor

Yayın Tarihi: 14.05.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 15:10
Su faturası desteği onay aldı! Faturanız yüzde 30 düşecek

2024 yılı zamları enflasyon artışı ile devam ediyor. Özellikle de fatura ödemeleri karşısında vatandaş zorluk çekebiliyor. Ocak ayında vergilerin yükselmesi, faturalara da zam olarak yansırken, bir çok belediye konu ile alakalı olarak destek amacı güden indirim programları başlatabiliyor. Son indirim programı Manisa Belediyesi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada su faturalarına indirim tarifesinin devreye girdiği açıklandı.

SU FATURASI DESTEĞİ

Vatandaşın cebine yönelik destekler devam ediyor. Seçim öncesinde başkan adayları seçim vaadi olarak açıkladıkları destek programlarını bir bir uygulamaya sokmaya başlarken, Manisa Belediyesi tarafından verilen karar neticesinde su faturası indirimi ile alakalı tarih verilmiş bulunuyor. 

 

FAGURAManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek seçim öncesinde seçim manifestosu olarak su faturalarına indirim tarifesinin devreye gireceğini belirtmişti. O dönem açıklamada Manisa Belediyesi'ne bağlı hanelere su faturalarası desteği verileceği belirtilmişti. Ve nhayet ilgili indirim uygulanma tarihi ile alakalı açıklama da Mayıs ayı başında geldi.

MANİSA'DA İNDİRİMLİ SU TARİFESİ

Mayıs ayı başında uygulmaya sokulan destek programının, ilk faturalara yansıtılacağı belirtildi.  Mayıs ayı itibari ile Manisa’da suyun yüzde 30 indirimli olarak faturalara yansıyacağı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin himayesine geçen ve aday Zeyrek'in kazandığı yerel seçimler öncesinde verilen vaatler tek tek başkan tarafından uygulamaya sokulmaya devam ediyor. 

Mayıs ayı başında su faturası konusunda sistem güncellemesi sağlandığı açıklamasına istinaden, indirim tarifesinin devreye girdiği belirtildi. Yüzde 30 indirim tarifesinde ilk 2 ton su kullanım tutarlarının 1 Tl olacağı konusunda karara varıldı.Yapılan açıklamada geri kalan kullanımlarda da yüzde 30 indirim sağlanacağı belirtildi. 

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