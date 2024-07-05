Şuan başvurana 3.000 TL destek! Temmuz ayı boyunca bankadan bizzat ödenecek

Hayat koşulları vatandaşın kredi kartı kullanımını bir hayli artrırmışa benziyor. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan kredi kartları ile alışveriş imkanları ile birlikte fatura ödeme gibi avantajlar da sağlanabiliyor. Kredi kullanımının teşvik edilmesi adına bankalar tarafından ay ay yeni kampanya duyuruları da yapılıyor. Bankaların sunduğu kampanyaların revizesi müşteriler ya da yeni müşteri olacak kişilere büyük avantaj sağlanıyor. Son zamanlarda büyük avantajlar sunan Akbank, Axess kredi kartı kullanımını arttırmak adına bir çok kampanya açıklarken, yeni müşteri kazanma potansiyelini de arttırmışa benziyor. İşte bu avantajlardan biri de Axess Kart'ın sunduğu çarpıcı bir kampanya olarak yeni müşteriye sunulmuş bulunuyor.

AXESS KREDİ KARTI KAMPANYASI

Akbank'ın sunduğu Temmuz ayı kampanyası kapsamında ilk kez Axess başvurusu yapan vatandaşa özel olarak geri iade fırsatı açıklandı. İlk kez kredi kartı başvurusu yapan ve 31 Temmuz'a kadar onay alan müşteri 3000 TL'ye varan iade fırsatından faydalanıyor. Akbanklılar, Juzdan, Akbank Mobil veya SMS kanalıyla kampanyaya dahil olabilmekte iken kampanyaya katılan müşteriler, 15.08.2024 tarihine kadar yaptıkları her 2.000 TL ve üzeri harcamaya 300 TL değerinde ödeme alacakları belirtilmiş bulunuyor. Kampanya kapsamında belirlenen tarihe kadar toplamda 3 bin lira iade fırsatı sunuluyor.





Düzenlenen kampanyada dikkat çeken diğer bir detayda ilk iki yıl kart ücretinden muaf olunması olarak biliniyor. Bu sayede bedavadan kartın sunduğu tüm avantajlardan faydalanma imkanı sağlanmış bulunuyor.

Kampanyaya katılablmek adına JUZDAN uygulamasını kullanmak yada SMS ile başvuru yapmak yeterli oluyor. Juzdan uygulaması üzerinden 'Kampanyaya Katıl'' butonunu tıklayan her müşteri kampanyaya otomatik katılım sağlarken, SMS ile bankaya kayıtlı cep telefonu numarasından "KAZAN" yazıp 4566'ya SMS göndermek de yeterli oluyor. Böylece, ilk harcamadan önce kampanyaya kaydolunmuş oluyor.

Kuyumculuk, sigorta, BES, vergi harcamaları ile nakit ve nakde yönelik işlemlerin kampanya dışında tutulacağı belirtilirken, her 2.000 TL ve üzeri alışverişlere 300 TL kazanma imkanı sağlanıyor.