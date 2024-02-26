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Şubat promosyon şampiyonu Yapı Kredi Mart'ta da yaptı yapacağını! 30.750 ödeyecek

Ülke geneli promosyon ihaleleri devam ediyor. Bu kapsamda varılan mutabakatlar merakla araştırılıyor. Özellikle de MEM ihaleleri dikkat çekiyor

Yayın Tarihi: 26.02.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:39
Şubat promosyon şampiyonu Yapı Kredi Mart'ta da yaptı yapacağını! 30.750 ödeyecek

Emekli ya da çalışan fark etmeksizin her bireyin hakkı olan promosyon ödemeleri konusunda gün gün araştırmalar yapılıyor. Emekli promosyon tutarları yeni zamlar akabinde güncellenirken, çalışanlar için de çalıştığı kurum ya da sektör, maaş ihalesi sonucunda mutabakata vardığı bankadan promosyon ödemesi yapılıyor. Özellikle de son zamanların en çok dikkat çeken promosyonları öğretmen promosyonları olarak bilinirken, 2024 yılı itibari ile öğretmen promosyonları artışa geçmeye başlamış bulunuyor. Artan enflasyon rakamlarının etkisi ile promosyon ödemeleri için de ay ay güncel rakamlar açıklanmaya devam ediyor. MEM'lerde de artışa geçen promosyonlar arasında özellikle de son aylarda bankalar tarafından rekor teklifler verilebiliyor. 

ÇALIŞAN PROMOSYON ANLAŞMALARI DEVAM EDİYOR

Son olarak geçtiğimiz gün mutabakata varılan MEM ihalesinde rekor zamma imzalar atıldı. Gün gün açıklanan MEM anlaşmalarına MEcitözü MEM'de dahil oldu. Çalışan maaş ihalelerinin genel olarak kazananı olan Yapı Kredi verdiği teklif ile Mecitözü MEM personeline 30 bin liranın üzerinde promosyon ödemesi yapacak. 

PROMOSYON

MECİTÖZÜ MEM İHALESİ

Mecitözü Eğitim-Bİr SEN tarafından yapılan açıklamada Mecitözü MEM maaş ihalesi için bir çok bankanın düzenlenen ihaleye dahil olduğu belirtildi. İhalede Yapı Kredi Bankası'nın 30.750 TL vererek en yüksek ödemeyi yaptığı gerekçesiyle kazanan olduğu açıklanmış bulunuyor. Yapılan anlaşma kapsamında 15 Mart'a kadar MEM personeline 30.750 TL ödeme yapılacak. Ay ay merak edilen maaş promosyonları arasında üst sıralarda yer alan Mecitözü MEM ihalesi sonucu, rekor ödemeler arasında yer alıyor. MEM promosynolarını kaçırmayan Yapı Kredi Bakası bu ihalenin de kazananı olarak gündeme çıkarken, geçtiğimiz günlerde İzmir Çiğli MEM ihalesinde de 33 bin liralık rekor teklifle kazanan olmuştu. 

Gerek çalışan gerekse de MEM promosyon anlaşmaları gün gün dikkatleri üzerine toplamaya devam edeceğe benziyor. Çalışan ve emeklinin maaş zamları akabinde cebini en fazla doldyran ödemeler promosyon ödemeleri olarak bilinirken, bu kapsamda enflasyon odaklı ve rekabete bağlı olarak bu ödemeler de artmaya devam ediyor. 

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