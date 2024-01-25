Şubeye gitmeye gerek yok! 4411'e SMS atan binlerce lirayı kapacak

Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara SMS kredisi hizmeti ve online kredi ödeme imkanı sunacağını duyurdu. Bu kampanyalarla cep telefonunuza SMS göndererek veya banka şubesine gitmeden işlem tamamlayarak ihtiyaç kredisinden yararlanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınız takdirde ödemeniz başvurunuzun hemen ardından onaylanacak ve ödemeniz aynı gün yapılacaktır. Acil nakde ihtiyacı olan kişilerin bu kampanyalardan yararlanmak için hemen başvuru yapması gerekmektedir.





Yapı Kredi Bankası, SMS kredi hizmeti aracılığıyla gelen başvuruları hızlı bir şekilde inceleyerek kredi onayını veriyor ve 5 dakika içerisinde kullandırıyor. Ayrıca cep telefonundan kredi başvurusu yapan vatandaşlara daha uygun faiz oranlarıyla kredi imkânı sağlanacak.

Hızlı ve kolay başvuru yapmak için TC kimlik numaranızı, aylık gelirinizi, doğum tarihinizi ve diğer bilgilerinizi 44-11'e mesaj atmanız yeterli. Bu sayede Yapı Kredi Bankası'ndan kredi başvurusu yapılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası'nın nakit kredi kampanyasıyla banka hesabı olan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını hızlı ve kolay olarak karşılayabiliyor. Bankanın hızlı işlem yapabilmesi ve düşük faiz oranları ile kredi verebilmesi, ihtiyaç sahibi kişilere büyük kolaylık sağlıyor.