Sürücünün üzerine çifter çifter gelecekler! Mazot ve benzinde 50 TL alma dönemi bitiyor

Akaryakıt fiyatları konusunda vatandaşın belinin büküldüğü son günlerde dur demek bilmeyen zamlar da devam ediyor. Petrolün varil fiyatının yükselmeye başlaması, döviz kurunun hareketliliğinden direkt olarak etkilenen akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yapılan zammı hazmedemeyen vatandaşa yeni bir uyarı ve zam açıklaması yapılmış bulunuyor. Bu gece saatleri itibari ile akaryakıt fiyatlarına çifte zam yapılması planlanıyor. Sektörden gelen bilgilere göre 21 Mart akşamı hem benzin hem de mazota 1 TL'nin üzerinde zam gelecek.

AKARYAKITA 21 MART ZAMMI

Yaz mevsiminde adeta hortlayan petrol varil fiyatı 100 dolara kadar çıkması akaryakıt fiyatlarını da kat be kat arttırmış iken sonrasında 70 dolara kadar yaşanan düşüş akabinde vatandaşa da sürekli indirim haberi verilmeye başlamıştı. Ancak yılbaşı vergi zamları ile tekrardan başlayan zam furyası, hala devam ediyor. En son geçtiğimiz gün verilen zam haberi sonrasında sektörel kaynaklar bu gece de bir zam uygulamasının devreye alınacağını belirtmiş bulunuyor. Yapılan açıklamada Benzin: 1 lira 50 kuruş ve Motorine de 1 lira 30 kuruş zam uygulaması bu gece devreye girecek.





Zam öncesinde güncel benzin ve motorin fiyatları araştırılıyor. İstanbul'da motor 41.82 liradan satılırken, benzin ise 42.06 TL'den satılıyor. yapılacak olan zam ile birlikte

• Benzin: 43.56 TL/Litre

• Motorin: 43.12 TL/Litre civarında olması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Ülkemizde akaryakıt fiyatlarını bir çok etken belirlerken hesaplamaları konusunda da bu faktörler devreye giriyor. gümrüksüz rafineri fiyatının etken olduğu fiyatlarda vergi oranları da etkili oluyor. gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenmesinde ise dolar kurunun son hali ve Akdeniz-İtalyan piyasası şekillendirici oluyor.