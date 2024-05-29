Tam da bayram arifesinde emekliye çifte müjde! İki ödeme aynı anda gelebilir

Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram masraflarını tamamlayabilmek adına hükümetin atacağı adımları yakından takip ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ile alakalı tutar ve ödeme tarihleri ile alakalı açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesinde verilen müjde kapsamında bayram ikramiyelerinin yüzde 50 zamlanarak 3 bin lira olarak ödeneceği belirtilmişti. Geçim sıkıntısı çeken emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı günü iple çekmeye başladı.

Bütün emekliye bayram öncesinde aktarılacak olan 3 bin liranın bayram masraflarına yetmeyeceği belirtilirken, maaş ödeme tarihlerinin geriye çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Emeklilerin maaşlarını alma tarihleri Kurban Bayramı sonrasında denk gelirken, hükümet tarafından atılacak adımlar da yakından takip ediliyor.





BAKAN IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada bayram ikramiyelerinin bayramdan hemen öncek hafta hesaplara aktarılacağı belirtimlişti. Ancak emekli maaşı ile alakalı henüz net bir açıklama yapılmaması emekliyi düşündürürken, maaşlar ile alakalı net açıklama yapılması bekleniyor.

Bu yıl Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Emekli ikramiyeleri ise 10 Haziran'da başlayacak ve 14 Haziran'a kadar hesaplara aktarımı tamamlanmış olacak. Emekli maaşlarının ise her ay ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17 ile 26'sı arasında sağlanıyor. Memur maaşlarının yatırıldığı 15 Haziran ise arife gününe, yani Cumartesi'ye denk geliyor. Bu bilgiler doğrultusunda maaşların ne zaman hesaplara aktarılacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.





MAAŞLAR ERKEN YATACAK MI?

Milyonlarca emeklinin en merak ettiği konu emekli maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceği konusu olarak biliniyor. Gazeteci Ersoy Dede tarafından konu ile alakalı olarak yeni hesaplamalar ve iddialar oetaya atılırken, her an emekliye yeni müjdelerin verilebileceği belirtilmiş bulunuyor. Gazeteci Ersoy Dede tarafından yapılan paylaşım ile birlikte hükümet tarafından son dakika süpriz hamlenin duyuurulacağı ve emekli maaşlarının ikramiyeler ile aynı gün hesaplara aktarılacağı belirtiliyor. Ünlü gazeteci tarafından ortaya atılan bu iddia emeklinin sevincini arttırırken, emekliye bayram öncesi sürprizi ile birlikte çifte ödeme açıklamasının yapılacağı tahmin ediliyor.