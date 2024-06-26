Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

Yüksek enflasyon vatandaşın alım gücünü düşürdüğü gibi borç batağında sürüklemesine de mahal verebiliyor. Bu yük altında ezilen vatandaşa yönelik hükümetin yeni adımlar attığı ve borç kapatma kredisine yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor.

Kurban Bayramı tatiline giren meclis, tatilin bitmesi akabinde hummalı çalışmalara başladı. Meclis gündeminde yer alacak olan yeni yasal düzenlemeler arasında borçlu vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmelerin yaşanacağı iddia ediliyor. Borcu olan vatandaşa destek sağlayacak olan iki önemli maddenin ise devlet destekli borç kapatma kredisi ile birlikte sicil affı yasası olduğu iddia ediliyor.





SİCİL AFFI GELİYOR

Gerek Kredi gerekse de kredi kartı borçlarını ödeyememiş yıllardır birikmiş borcu olan vatandaşın kara listeye düşmesi durumunda hak sahibi olabileceği sicil affı gündemi konuşulurken, bütün borçların silineceği de iddia ediliyor. Silinecek olan borçlar arasında trafik cezaları, vergi borçları, bütün krediler ve kredi kartı borçlarını kapsayacağı da iddia ediliyor. Bu af ile birlikte borçluların kara listeden çıkacağı tahmin ediliyor. Belirli bir tarih aralığındaki borçların geçerli olacağı af yasasında vatandaşın belirli gelir kriterine karşılaması gerekliliği mevcut iken borcun ödenmemiş olması gerekliliği bulunuyor.





DEVLET DESTEKLİ BORÇ KREDİSİ

Sicil affı ile birlikte devlet tarafından yüksek faizli borçların uygun koşullarda yapılandırılması imkanının sunulacağı tahmin ediliyor. Devlet destekli borç kapatma kredisi adı altında mecliste yer alacak olan yasada en az 50.000 TL destek sağlanacağı ve bu kredinin de kamu bankaları aracılığı ile verileceği belirtilmiş bulunuyor. Yasanın onaylanması durumunda ise farklı yerlere edinilen borçlar tek bir çatı altında toplanacak ve faiz oranları da dibe çekilecek