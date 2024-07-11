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Tarım Kredi'den kapış kapış gidecek Aşure Malzemesi indirimi! Her haneye girecek

Tarım kredi Market’te özellikle kar amacı gütmeyen hedefi ve indirimleri ile tercih sebep olmaktadır. Tarım Kredi Marketleri, bu zorlu dönemde tüketicilerin yanında olduğunu ispatlayacak indirimleri ay ay duyurmaktadır.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:08
Tarım Kredi'den kapış kapış gidecek Aşure Malzemesi indirimi! Her haneye girecek

Günümüz ekonomik koşullarında evinin eksik gediğini gidermek vatandaş için adeta bir çile haline gelmekte. Her ürün ve hizmete yapılan zamlar alışveriş çilesini arttırmaktadır. Tam da bu durumda devreye giren marketler birbirinden indirimli ürünleri ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Müşteri memnuniyeti sağlamak ve yeni müşteri kazanmak adına harekete geçen zincir marketler, belirli günlerde indirim kampanyaları düzenlemektedir. Tarım kredi Market’te özellikle kar amacı gütmeyen hedefi ve indirimleri ile tercih sebep olmaktadır. Tarım Kredi Marketleri, bu zorlu dönemde tüketicilerin yanında olduğunu ispatlayacak indirimleri ay ay duyurmaktadır. Özellikle de sayfa sayfa kampanyaları ve cazip avantajları ile tercih edilmenin adeta adresi olan Tarım Kredi Market Temmuz ayında da bir çok ürünü indirim furyasına dahil etmiş bulunmakta.

Her bütçeye uygun olarak sunduğu markaları ile öncülük sağlayan Tarım Kredi kısa bir süre için geçerli olan indirim broşürünü sunarken, Temmuz ayında gerçekleştirilen "Aşure Gününe Özel" indirimleri ile göz kamaştırıyor. Aşure Gününe özel olarak başlattığı indirim kampanyası ile dikkat çeken market, mutfakların vazgeçilmez ürünleri ekonomik fiyatlarla tüketicinin beğenisine sundu. Ayçiçek yağı, toz şeker, yumurta gibi temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere, kuru meyveler, baharatlar, kuruyemişler ve daha birçok ürün uygun fiyatı ile raflarda alıcısını bekliyor.

TARIM KREDİ MARKET AŞURE GÜNÜ İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Marketleri'nin sunduğu ürün yelpazesi de oldukça geniş. Aşure gününe özel ürünler arasında ceviz içi, kuru incir, kuru üzüm, siyah kuru üzüm, kavrulmuş fındık, çifte kavrulmuş fındık, kabuklu ceviz, gül suyu, gün kurusu, alüminyum sütlaç kase, kavrulmuş Antep fıstığı, Anadolu kuru fasulye, Anadolu nohut, aşurelik buğday, kuru kayısı, toz tarçın, kuru üzüm ve çiğ badem gibi birbirinden lezzetli seçenekler bulunuyor.

TARIM KREDİ 10 TEMMUZ- 21 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Aşure Günü sebebiyle indirimli ürün yelpazesini genişleten Tarım Kredi Market indirimi 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Stoklarla sınırlı olan indirim ürünler listesi şu şekilde;

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