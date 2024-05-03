Bist 100
10.276,88 0%
DOLAR
32,31 -0,17%
EURO
34,88 0,08%
ALTIN
2.378,35 -0,27%

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Çiftçilere 445 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak olan 445 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesini duyurdu. Çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak olan destekleme ödemeleri, çeşitli alanlarda yapılan desteklerden oluşuyor. Detaylar için haberimizi okuyun

Yayın Tarihi: 03.05.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 22:31
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Çiftçilere 445 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilere yapılacak olan tarımsal destekleme ödemelerini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çiftçilere toplamda 445 milyon 249 bin lira tutarında destek ödemesinin bugün hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Bakan Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleriyle duyurduğu ödemenin detaylarına da paylaşımında yer verdi.

Bu kapsamda, destek ödemesinin dağılımı şu şekilde:

Sürü yöneticisi istihdam desteği: 266 milyon 850 bin lira

Manda desteği: 83 milyon 711 bin lira

Anaç koyun keçi desteği (Ağrı-Doğubeyazıt): 32 milyon 851 bin lira

Sürü yenileme desteği (Ağrı-Doğubayazıt): 25 milyon 919 bin 400 lira

Malak desteği: 25 milyon 338 bin lira

Kırsal kalkınma yatırım desteği: 10 milyon 133 bin 750 lira

Toprak analizi desteği: 445 bin 850 lira

Çiftçilere yönelik yapılan bu desteklemeler, tarım sektörünün güçlenmesine ve çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesine katkı sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Renault Clio 644 bin TL'ye düştü! Bayilerde kuyruk oluşturacak dev indirim

KPSS şartı kaldırıldı! PTT yüksek maaşla personel alımı için düğmeye bastı!

Honda bu modelini 423 bin TL'ye satışa sundu! İkinci el parasına sıfır araç fırsatı

Sevince tam seven 5 burç belirlendi! Gözleri aşktan başka bir şey görmüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Temassız kartla işlem yapanlara 1 Temmuz uyarısı! Artık aynı olmayacak

Çeyiz hazırlayanlara tencere seti geliyor! A101 aktüel ürünler indirimi başladı

Sevince tam seven 5 burç belirlendi! Gözleri aşktan başka bir şey görmüyor

KPSS şartı kaldırıldı! PTT yüksek maaşla personel alımı için düğmeye bastı!

6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe

Düşüşe geçen gram altın ok gibi fırlayacak! O tarihte 3000 TL'ye çivileme atlayacak

Honda bu modelini 423 bin TL'ye satışa sundu! İkinci el parasına sıfır araç fırsatı

Ankaralıları kahreden zam kararı! 5 ayda ikinci zam cepleri kavuracak

Tek TIK'a 120.000 TL ödeme! Kamu bankasında yelkenler fora

Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Limitler gece yarısı değiştirildi!

3 kamu bankasından emekliye 7000 TL trink ödeme! Şubeye gitmeye bile gerek yok!

Sıfır Renault Clio 644 bin TL'ye düştü! Bayilerde kuyruk oluşturacak dev indirim