Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Çiftçilere 445 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilere yapılacak olan tarımsal destekleme ödemelerini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çiftçilere toplamda 445 milyon 249 bin lira tutarında destek ödemesinin bugün hesaplarına aktarılacağı belirtildi.
Bakan Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleriyle duyurduğu ödemenin detaylarına da paylaşımında yer verdi.
Bu kapsamda, destek ödemesinin dağılımı şu şekilde:
Sürü yöneticisi istihdam desteği: 266 milyon 850 bin lira
Manda desteği: 83 milyon 711 bin lira
Anaç koyun keçi desteği (Ağrı-Doğubeyazıt): 32 milyon 851 bin lira
Sürü yenileme desteği (Ağrı-Doğubayazıt): 25 milyon 919 bin 400 lira
Malak desteği: 25 milyon 338 bin lira
Kırsal kalkınma yatırım desteği: 10 milyon 133 bin 750 lira
Toprak analizi desteği: 445 bin 850 lira
Çiftçilere yönelik yapılan bu desteklemeler, tarım sektörünün güçlenmesine ve çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesine katkı sağlayacak.