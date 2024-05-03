Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Çiftçilere 445 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilere yapılacak olan tarımsal destekleme ödemelerini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çiftçilere toplamda 445 milyon 249 bin lira tutarında destek ödemesinin bugün hesaplarına aktarılacağı belirtildi.



Bakan Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleriyle duyurduğu ödemenin detaylarına da paylaşımında yer verdi.

Bu kapsamda, destek ödemesinin dağılımı şu şekilde:

Sürü yöneticisi istihdam desteği: 266 milyon 850 bin lira

Manda desteği: 83 milyon 711 bin lira

Anaç koyun keçi desteği (Ağrı-Doğubeyazıt): 32 milyon 851 bin lira

Sürü yenileme desteği (Ağrı-Doğubayazıt): 25 milyon 919 bin 400 lira

Malak desteği: 25 milyon 338 bin lira

Kırsal kalkınma yatırım desteği: 10 milyon 133 bin 750 lira

Toprak analizi desteği: 445 bin 850 lira

Çiftçilere yönelik yapılan bu desteklemeler, tarım sektörünün güçlenmesine ve çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesine katkı sağlayacak.