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Taşeron, kadrolu fark etmiyor! 41.000 TL- 48000 TL maaş+ sosyal haklar geliyor

Zam açıklamaları devam ediyor. Yapılan son açıklamada maaşlara yapılan revizede en düşük maaş 40 bin lira üzerinde açıklandı

Yayın Tarihi: 19.02.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 17:46
Taşeron, kadrolu fark etmiyor! 41.000 TL- 48000 TL maaş+ sosyal haklar geliyor

2023 yılının 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37, 57 olarak 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklama sonrasında gözler maaş zamlarına çevrilmişti. Öncesinde asgari ücretli enflasyon üzerinde zam alarak maaş 17.002 TL'ye çıkartılırken, memur ve emekli maaşlarına da yüzde 49,25 zam yasası onaylanmıştı. Ocak ve Şubat maaş ödemeleri tamamlandı. Emekli ayın 28'ine kadar ilk zamlı maaşlarını alacak iken, memur ayın 15'inde maaş ödemelerini hesaplarında gördü. Asgari ücretli ise Şubat maaşlarının ay sonunda ya da 1 Mart'ta alacak. Bu zamlar akabinde özelikle de kuruluş ve belediye zamları da yakından takip ediliyor.

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BELEDİYE ZAMLARI AÇIKLANIYOR

Seçim senesi olması belediye zamlarını kat kat arttıracağa benziyor. Öyle ki sendikalar işe düzenlenen toplantılar sonrasında varılan mutabakatlar da bu durumu ispatlıyor. Personelinden oy alabilmek adına belediye başkanları zam oranları bir hayli fazla tuttuğu günlerde, son yapılan zam ile birlikte 41.000 TL en düşük maaş açıklaması dikkatleri üzerine toplamışa benziyor.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA YENİ DÜZENLEME

Geçtiğimiz hafta bir belediyenin çalışanlarına yaptığı zam oranı bütün dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor. Belediyede 20.500 TL olan en düşük işçi maaşı yapılan %100 zam akabinde 41.000 TL'ye çıkartıldığı belirtildi.

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Asgari ücret ve memur zam oranlarının referans olarak alındığı çalışan maaş belirlemelerinde toplu iş görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Akçakale Belediyesi zam görüşmeleri için sendikalar ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantı sonrasında ise en düşük maaşın 41 bin TL'ye çıkartıldığı belirtilerken kadrolu işçilerde ise en düşük maaşın 48.000 olacağı açıklandı. Akçakale Belediyesi tarafından resmi sosyal medya paylaşımında yeni maaşlar onaylandı. Yapılan açıklamada ''Tüm işçilere hayırlı olsun'' denilerek Taşeron maaşının 41.000'ye kadrolu maaşların ise 48.000 TL'ye yükseltildiği belirtildi. Öte yandan çalışana sağlanan sosyal desteklerde de artış sağlanacağı belirtildi.

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