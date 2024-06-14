Taşıt almanın tam zamanı açıklandı! 7 Temmuz öncesi faizler adeta yerin dibine giriyor

Geçtiğimiz seneden bu yana artan faiz oranlarında taşıt kredileri etkilendi. Zaten araç piyasasında artan fiyatlara istinaden kredi faizlerindeki artış da araç sahibi olmak isteyen bireylerin hayallerini yıktı. Son günlerde otomobil sektöründe heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin güvenlik donanımlarına ilişkin yeni düzenlemeleri 7 Temmuz itibarıyla Türkiye'de yürürlüğe girecek olması, sıfır kilometre araçlarda büyük bir hareketliliği beraberinde getireceğe benziyor. Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan araçlarda indirim kampanyaları hız kazanırken, taşıt kredisi faizlerinde de önemli bir düşüş yaşanıyor.





ARZ TALEP DENGESİ BOZULUYOR

Otomobil markaları ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda artan fşyatlardan sebepli olarak ellerinde kalan stoklarını eritmek ve müşterilere avantajlar sunmak adına sıfır faizli 250 bin TL kredi imkanı sağlayarak çeşitli kampanyalar düzenliyor. Araç fiyatlarındaki düşüş vatandaşa uygun ve düşük faizli kredi arayışına da itiyor. Öte yandan, 12 ay vade ile kullanılan 250 bin TL kredinin aylık taksiti son düşüşle yaklaşık 5400 TL azalarak tüketicilere maddi kolaylık sağlarken, toplam geri ödeme tutarı da 65 bin TL ucuzlayarak 346 bin 500 TL'ye kadar inmiş bulunuyor.





Uzun bir süredir yüksek faiz ve fiyatlar yaşanması sebebiyle durağanlığın süregeldiği ikinci el araç piyasasında da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fiyat artışlarının durması ile birlikte arz talep dengesinin arzın lehine geçmesi fiyatların indirgenmesini sağlıyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ

Tüm sebeplerden ötürü bir de taşıt kredilerinde faiz oranlarında düşüş yaşandığı gözler önüne çıkmış bulunuyor. Özellikle 31 Mayıs ile biten haftada %40,80 olan yıllık ortalama faiz oranları, 7 Haziran haftasında %24,52'ye gerileyerek tüketicilere daha uygun seçenekler sunuyor.