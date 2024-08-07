Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

B segment araç deyince akla ilk gelen isim olan Dacia Sandero, Daciamfinans güvencesi ile Ağustos ayında çok uygun fiyata alınacak. Özellikle ekonomik ve pratik araçlarıyla bilinen Dacia markasının en çok tercih edilen modellerinden olan Sandero da inanılmaz kamanya başladı. Dacia Sandero Stepway modeli, 150.000 TL kredi ile sadece 12 ay vade ve %1,99 faiz oranıyla alıcıların beğenisine sunuluyor. Herkesin ulaşabileceği fiyatlarla, yeni bir araca sahip olma hayali artık müşteri için daha kolay olacağa benziyor.

DACİA AĞUSTOS KAMPANYASI

Dacia Finans aracılığı ile sağlanan kredi imkanı, geri ödeme kolaylıkları ile dikkat çekiyor. Dacia resmi web adresinde yer alan bilgilere göre kampanya, Dacia Sandero Stepway modelinin tüm versiyonları için geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan 150.000 TL kredi alınması durumunda, aylık ödemelerin sadece 14.896 TL olacağı da belirtiliyor.Belli bir tutar peşin ödeme yapılması durumunda faydalanılması sağlanacak olan bu kampanya ile bütçenizi yormadan araç sahibi olabileceksiniz.





Şehir içinde ve dışında keyifli bir sürüş deneyimi sunan Dacia Sandero Stepway B segmentte düşük yakıt kullanımı ile sürüş keyfinin alsını yaşatacağa benziyor. Ağustos ayı boyunca geçerli olan Dacia Fİnans programına dahil olabilmek için resmi web adresinden başvurunuzu tamamlayabilir ya da Dacia yetkili satıcısına başvurabilirsiniz.

Kredi Koruma Sigortası ile geçerl olacak olan kampanyada faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişkenlik göstereceği belirrtilmiş bulunmaktadır.

DACİA SANDERO ÖZELLİKLERİ

Ağustos ayında kampanyaları ile dikkat çeken Sandero, özellkleri ile de dikkatleri üzerine topluyor. karma CO2 salımı bakımından 120-147 g/km arasında bir değere sahipken, yakıt tüketimi ise 5,8-7,8 lt/100 km arasında değişiklik göstermekte. Tüm özellikleri ile Ağustos ayında tercih edilecek Dacia modelleri ile bütçenizi koruyabilecek öte yandan da çevre dostu araçlarla da çevreye katkıda bulunabileceksiniz.