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TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

Ödemelere hak sahibi olan birey, bu akşam 18.00 itibari ile Ziraat Bankası hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor

Yayın Tarihi: 22.03.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:25
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

Devlet tarafından bakanlıklar aracılığı ile destekleme ödenekleri hak sahibi bireyin hesabına aktarılmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşa destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sağlanırken, üretim ve hayvancılığın canlanması adına da destekler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hak sahibi bireyin hesabına belirli günlerde aktarılıyor. TArım ve Orman Bakanlığı hesaplara aktarılan tutarlar ve tarihler ile alakalı bilgilendirme sunarken, bugün sabah saatlerinde yeni bir destek ödemesinin akşam 18.00 itibari ile hesaplara aktarılacağı belirtildi. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından tapılan açıklamada mazot ve gübre desteği ödemelerinin hesaplara aktarılacağı bilgisi verildi. Şanlıurfa'da düzenlenen bir etkinliğe dahil olan Yumaklı, ülkemizdeki tarım ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ekonomisinin dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirten Yumaklı, tarımsal desteğin katkısının büyük olduğunu belirtti. Hafta hafta destekleme ödemelerinin hak sahibi üreticinin hesaplara aktarıldığı açıklaması akabinde bu Cuma'da büyük bir meblağ ödemenin tanımlanacağı belirtildi. 

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TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Tarım Bakanlığı tarafından üreticiye sağlanan destekler için belirlenen gün Cuma günü olarak bilinirken, söz konusu ödemeler akşam 18.00 itibari ile hesaplara TCKN son hanesine göre aktarılıyor. Bugün saat 18.00 itibari ile pamuk üreticilerine mazot ve gübre desteği ödemesinin yapılacağı açıklandı. Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada toplamda  1.6 milyar TL’lik destek ödemesi yatırılacağı belirtildi. 

Şanlıurfa'daki teması aracılığı ile destekleme ödemelerinin katarılacağını belirten Yumaklı, Türkiye Yüzyılı bağlamında desteklerin katlanarak artacağını sözlerine ekledi.

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BELEDİYE DESTEKLERİ DE DEVAM EDİYOR

 En son geçtiğimiz hafta tarımsal desteklemenin üçüncü ayağı nhesaplara aktarılmıştı. Söz konusu destek akabinde bu hafta da hak sahibi ÇKS çiftçisinin hesaplarına tanımlama yapılacağı belirtildi. Devlet tarafından sağlanan desteklerin yanı sıra bir çok belediye de tarımsal anlamda desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda gün gün yeni destek açıklamaları ile alakalı olarak belediyelerden müjdeler veriliyor. Geçtiğimiz gün Kocaeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; yüzde 75 hibe ile yeni destek sağlanacağı belirtildi. Söz konusu hibe desteğinin en kısa sürede hesaplara aktarılacağının altı çizildi. 

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