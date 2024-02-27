TCMB Başkanı seçim sonrası demişti! Elektrik ve doğalgaza yüzde 400 zam o tarihte geliyor

2024 yılı zamları etkisini göstermeye devam ederken,enerji piyasası bu zamlardan etkilenmemiş ve uzun süredir zamma tabi tutulmamıştı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Atalay'dan enerji zamları için seçim sonrası hedef olarak gösterilrieken, ortalıklarda bir çok iddialar dolanıyor. Elektrik ve doğalgaza seçimler sonrasında fiyat artıının yansıtılacağı tahminleri sunuluyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede elektriğe yüzde 400'e varan zam uygulamasının devreye girebileceği tahmin ediliyor.

ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik zamları konusunda yılbaşını es geçmiş ve tarifeler aynı olarak uygulamada kalmıştı. Konu ile alakalı tasarruf uzmanları tarafından ürkütücü haber duyumlanmış bulunuyor. Bu kapsamda elektrik fiyatlarına zam gelecek mi sorusuna yanıt olarak 'Belirli bir zam birikmesi oluştu. Zam kaçınılmaz olacak' deniliyor.

Konutlarda kullanılan elektriğe bir süredir zam gelmiyor. Rakamlarının güncellenmemesi akıllarda yapılacak olan zammın yüksek oranda olacağı konusuna yönlendiriyor. Bilindiği üzere enerji piyasasında artış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirleniyor.





Tasarruf uzmanları elektrik piyasasında olası zamlar ile alakalı tahminlerini sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda elektriğe zam uygulamasının devreye girip girmeyeceği ve uygulanması durumunda ne kadar zam yapılacağı konusunda uyarılar ve olasıklar açıklanmaya devam ediyor

Tasarruf Uzmanı Çağda Kırım tarafından sosyal medya hesabından korkutan zam oranları ile alakalı değerlndirmeler gelmeye başladı. Kırım açıklamasında “Elektriğe zam gelip gelmeyeceğine dair henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak mesken elektriğine yüzde 400 zam gelmesi şaşırtmaz.” dedi.

ELEKTRİK FİYATLARI ŞU AN UCUZ

Piyasa şartları ve zamlarına bakılacak olunursa, elektrik fiyatlarının şu an uygulanan tarifesinin bir hayli ucuz olduğu yorumları yapılıyor. Araştırmalarda elektrik maliyetinin 2,2 TL civarında olduğu belirtilirken, uygulama olarak ise 48 kuruş ve 1,13 TL olarak sunuluyor. bir alçak gerilim sanayi abonesi 3,05 TL’den elektrik tüketirken bu durum sanayi de tersi olarak işliyor. Maliyet fiyatlarına bakılacak olunursa evlerde kullanılan elektriğin, maliyet fiyatlarının kat be kat altında olduğu gözlemleniyor. Farkın yüzde 400'lere kadar çıktığı gözlemlenirken, zam yapılması durumunda ise en az yüzde 400 oranının uygulamaya dahil edilebileceği konuşuluyor.