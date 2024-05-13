TCMB'den rekor döviz alımı! Merkez Bankası rezervlerini uçurdu! Enflasyonla mücadelede güçlü mesaj!

TCMB Rekor Döviz Alımıyla Rezervleri Uçurdu!



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son alımlarıyla döviz rezervlerini rekor seviyeye çıkararak ekonomiye güven tazeledi. Swap hariç net rezervler 10 Mayıs Cuma günü 4,2 milyar dolarlık rekor bir artışla eksi 23,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, Mayıs 2020'den bu yana en iyi seviye olarak kayıtlara geçti.

Seçim Sonrası 41,8 Milyar Dolar Döviz Alındı

Seçimlerin ardından rezervlerini artırma hamlelerine hız veren TCMB, son alımla birlikte toplamda 41,8 milyar dolar döviz satın aldı. Bu rakam da TCMB'nin tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek döviz alımı olarak tarihe geçti.

Enflasyon Hedefi Rezerv Politikasını Belirliyor

TCMB Başkanı Şahin Kavcıoğlu enflasyonla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ve bu hedefe ulaşmak için rezerv pozisyonlarını da enflasyona uygun şekilde düzeltmek istediklerini açıklamıştı. Kavcıoğlu, "Ana hedefimiz dezenflasyon. Enflasyonu patikaya uygun şekilde düşürdüğümüzde zaten rezerv pozisyonu kalıcı şekilde düzelecek" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Lirasına Rağbet Artıyor

Enflasyonla mücadelede elde edilen başarının Türk lirasına olan talebi de artırdığını belirten Kavcıoğlu, "Beklentiler düzeldiğinde tüketimdeki aşırılık ve buna bağlı olarak ithalat görünümü de düzelecek, cari açık kalıcı olarak iyileşecek. Türk lirasına olan rağbet artacak ki bunun işaretlerini görüyoruz. Enflasyonu düşürürsek zaten rezerv pozisyonumuzda daha kolay ve kalıcı iyileşme sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Uzun Vadede Kalıcı İyileşme Hedefi

TCMB, döviz alımlarını piyasa koşullarını bozmayacak şekilde gerçekleştirmeyi ve enflasyon hedefine engel olacak adımlardan kaçınmayı hedefliyor. Orta ve uzun vadede enflasyonu kalıcı şekilde düşürmeyi başaran TCMB'nin rezerv pozisyonunun da sağlıklı ve kalıcı şekilde düzeleceğine inanılıyor.