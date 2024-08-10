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TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

Hem ekonomi araçları bünyesinde barınan hem de fonksiyonel özellikleri ile dikkat çeken i10, farklı versiyonları ve uygun fiyatları ile yazın son ayında dev kampanyasını ve fiyatlarını açıklamış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:47
TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

Hyundai, 2024 model yılı için yeniliklerle dolu i10 ile otomobil severlerin karşısına çok uygun Ağustos kampanyaları ile çıkıyor. Hem ekonomi araçları bünyesinde barınan hem de fonksiyonel özellikleri ile dikkat çeken i10, farklı versiyonları ve uygun fiyatları ile yazın son ayında dev kampanyasını ve fiyatlarını açıklamış bulunuyor. Hem bütçe dostu hem de fonsiyonel otomobil arayışı içinde olanlar için harika bir fırsat sunan Hyundai i10, 0 faizli kredi seçenekleri ve fiyatlarındaki uygunluk ile tercih edileceğe benziyor. 

HYUNDAİ'den FARKLI SEÇENEKLER

2024 yılında sunulacak i10, benzinli motor seçenekleri ile otomobil pazarındaki yerini aldı. Özelelikleri ile dikkat çeken araç, 1.2 MPI 79 PS motor seçeneği, manuel ve AMT şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Araçta bulunan Jump, Style ve Elite versiyonları, her kişinin farklı ihtiyaçlarını karşılayacağa benziyor.  

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HYUNDAİ FİYATLARI

 i10’un başlangıç fiyatı Jump versiyonunda 905.000 TL olarak belirlenirken, Elite versiyonunun çift renk seçenekleri ile fiyatı 1.040.000 TL’ye kadar çıkıyor.

1.2 MPI 79PS Jump + Nav.: Benzin, Manuel, 905.000 TL (Kampanyalı, kampanyasız her iki fiyat da aynı)

1.2 MPI 79PS Jump + Nav.: Benzin, AMT, 945.000 TL (Kampanyalı, kampanyasız  her iki fiyat da aynı)

1.2 MPI 79PS Style + Nav.: Benzin, AMT, 965.000 TL (Kampanyalı, kampanyasız  her iki fiyat da aynı)

1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav.: Benzin, AMT, 1.040.000 TL (Kampanyalı, kampanyasız  her iki fiyat da aynı)

Sadece renk obsiyonu olarak Metalik veya sedefli renk tercihinde bulunan müşteriler, 7.000 TL ek ücret ödeyecekleri konusunda bilgilendiriliyor. 

HYUNDAİ İ10 AĞUSTOS KAMPANYASI

NU araca sahip olmak isteyen sürücülere özel olarak başlarılan kredi kampanyasında yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. 01-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, 114.000 TL’ye kadar 12 ay boyunca %0 faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Ancak, bu fırsat sadece Jump versiyonu dışındaki modeller için geçerli olduğu da kampanyasnın sayfasından bilgilerde yer alıyor. TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan yapılacak olan gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerli olan kampanyada TEB üzerinden kullanılacak kredilerde ise, Kredi Koruma Sigortası ürününün satın alınması şartı mevcut olduğu açıklanmış bulunuyor.

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