Tek maaşla geçinen emekliye 10.000 destek+ her gün 1 ekmek

Seçimlere 38 gün kaldı. Partilerin çalışmaları tam sürat devam ediyor. Belediye başkanları ve adayların çarpışması seçim vaatlerini sunmaları şeklinde devam ederken, bu durum en çok vatandaşa yarayacağa geliyor. Bir çok aday seçim vaatlerini açıklarken, koltuk sahibi başkanlar da yeni düzenlemeleri uygulamaya sokmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyelerindeki hummalı çalışmalar da süregeliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum'un seçim vaatleri dikkatleri çekerken, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ise uygulamaya giren destekler ile alakalı açıklamalarına devam ediyor.





Emeklilere, evlenecek çiftlere, dar gelirlilere yönelik desteklerini sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir destek ve tutarı ile alakalı açıklamalarda bulundu. Emeklileri yakından ilgilendiren gelişmelerde sene içerisinde bir çok desteğin sağlanacağı belirtilirken, dar gelirli emekliye yönelik de desteklerin başlatıldığı açıklandı. Geçtiğimiz haftalar emekliye yönelik bir çok destek ödemesi için fişe basılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamada emekliye yönelik senede 10 bin lira pazar desteği sağlanacağı belirtildi. Öte yandan evini sadece emekli maaşı ile idame ettiren emekliye Halk Ekmek büfelerinden günde 1 ekmek hakkı sağlanacağı da belirtildi.





TÜM ÖĞRENCİLERE DESTEK

İlk, Orta, lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilere yönelik başlatılacak olan eğiti desteği programında da 3 bin lira hane desteği sağlanacağı belirtildi. Ne olursa olsun herşeyin başının çocuklar olduğunu açıklayan İmamoğlu, özellikle de kız çocuklarına yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti. 30 bin kız çocuğunun annelerine eğitime başlangıç desteği olarak 3 bin lira destek sağlanacağı açıklayan İmamoğlu, Okul Beslenme Destek paketleri ile de bu desteklerin ardı arkasının kesilmeyeceğini sözlerine ekledi.

BEBEK BEZİ DESTEĞİ

Maddi durumları yetersiz olan hanelerde doğan bebeklerin bez ihtiyaçlarını karşılayan belediye, bez yardımının 2024'te de devam edeceğini açıkladı.