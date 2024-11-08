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Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Trump’ın yeniden Amerikan başkanı seçilmesi, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, Türkiye'nin ekonomi çevrelerinde de önemli tartışmaları başldı

Yayın Tarihi: 08.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:43
Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Salı günü ABD’de düzenlenen seçimler ile birlikte eski başkan Donald Trump, tekrardan ABD Başkanı olmaya hak kazandı. Trump’ın yeniden Amerikan başkanı seçilmesi, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, Türkiye'nin ekonomi çevrelerinde de önemli tartışmaları beraberinde getirdi. Ekonomistler, Trump’ın ülkemizin ekonomisine etkisinin büyük olacağını vurgularken, kimileri pozitif kimileri de negatif yorumlarını sunmaya başladı.  

ABD, TÜRKİYE TİCARETİ ARTACAK 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte ülkemizi le ABD arasında yeni ticari anlaşmaların olabileceğini vurguladı. 2023 yılında ABD ile dış ticaret hacminin 31 milyar dolara ulaşmasıyla önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden Gültepe, "Bu yılın 10 aylık döneminde ihracatımız yüzde 9,2 artışla 13,4 milyar dolara ulaştı. Trump’ın liderliğiyle, Türkiye-ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için daha hızlı bir ivme kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

 Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

DOLARA GÜVEN ARTABİLİR 

Ekonomist Dr. İsmet Demirkol, doların güçleneceğini ifade etti. global ölçekte doların güçleneceğini belirten isim, "Doların güçlenmesi, avro-dolar paritesinin 1 seviyelerine ulaşmasına neden olabilir. Ancak bunun Türkiye’ye yansımaları da oldukça önemli" ifadelerini kullandı.  Türkiye'nin ihracatının büyük kısmını Avro Bölgesi’ne yapması dolayısıyla, doların güçlenmesinin ithalat maliyetlerini ve enflasyonu olumsuz etkileyebileceğinin de altı çizildi.  

İTHALAT SORUNU BAŞ GÖSTEREBİLİR 

Türkiye’nin ABD ile olan ticaretinin yüzde 5 seviyelerinde olduğunu sözlerine ekleyen Demirkol, "Eğer Trump yönetimi ek vergiler uygularsa, Türkiye de olumsuz etkileyebilir. Doların artışı, Türkiye'nin ithalatında sorunlara yol açabilir" şeklinde uyarıda bulundu.  

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