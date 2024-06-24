Temmuz gelmeden zammı geldi! Yüzde 135 zam ceplere şimdiden girdi

Temmuz ayı zamları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. En son Ocak ayında zam alan memur ve emekli, enflasyon karşısında ezilen maaşlarına istinaden zam oranının enflasyonun ne kadar üzerinde olacağını merakla beklerken, asgari ücretliye ise zam yapılmayacak olması, Ocak 2025’e kadar maaşların reel değerinin ne kadar düşeceğini düşündürüyor. Bu kapsam dışında kalan çalışanlara da yapılacak olan zamlar merakla takip ediliyor. Özellikle de seçim öncesi, oy kaybetmemek adına yüksek oranda zam kararı verilen belediye maaşları da seçim sonrasında duraksama dönemine girmiş iken geçtiğimiz Cuma günü varılan bir TİS sonucu çalışanı mutlu etti. Söz konusu zam gelişmesinde varılan mutabakatta çalışan maaşına yüzde 135 zam yapılmasına karar verildi.

Belediyedeki kadrolu çalışan işçiye yüzde 135 zam yapılmasına karar verildi. Söz konusu belediye İzmir Urla Belediyesi olarak açıklanırken, son 2 3 senedir kadrolu ve sözleşmeli personel arasındaki eşitsizliğin kaldırılması adına zam kararı kılındığı belirtildi. Zammın Mart ayı itibari ile geçerli olmasına ve bu zamana kadar ki farkların da ödenmesine karar verildi.





URLA BELEDİYESİ MAAŞ ZAMMI

Urla Belediyesi ve Dİsk Sendikası arasında düzenlenen Toplu İş Sözleşmesinde belediye bünyesinde kadrolu çalışanlara yüzde 135 zam yapılmasına karar verilmiş iken bu kapsamda en düşük kadrolu personel maaşı 38.000 TL oldu. Günlük yevmiye tabanında yüzde 135 olarak açılanan zam ile birlikte sosyal haklara da iyileştirme getirildi.

Belediye tarafından sağlanan yakacak, giyim gibi sosyal yardımlara da yüzde yüz zam yapıldığı belirtildi. 2 yıllık olarak sözleşmede her 6 ayda bir enflasyona ek 4 puan iyileştirme kararı verildi. Alınan karar doğrultusunda en düşük maaş 38 bin liraya yükseldiği ortaya çıkarken, geçmişten kalan bütün çalışan borçlarının da ödenmesine karar verildi.