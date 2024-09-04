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TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Togg, Eylül 2024’e özel T10X modeli için faizsiz kredi imkanı sunuyor. Yeni kampanya ile uygun ödeme seçenekleri ve gelişmiş teknolojik özelliklerİ..

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:48
TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Eylül 2024’e özel kampanyasıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Togg’un sunduğu T10X model araçlar için sağladığı cazip ödeme seçenekleri ve yeni teknolojik özellikler, yerli otomobil sahibi olmayı düşünen kullanıcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

TOGG T10X İÇİN EYLÜL AYINA ÖZEL FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Eylül 2024 kampanyası kapsamında Togg, T10X modeli için dikkat çekici finansman seçenekleri sunuyor. Bu kampanya ile kullanıcılar, 700 bin TL tutarındaki krediye 12 ay boyunca faizsiz olarak sahip olabiliyor. Faizsiz kredi seçeneği, otomobil almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor ve ödeme yükünü hafifletiyor. Ayrıca, alternatif olarak yüzde 2,99 faiz oranıyla 30 ay vadeli bir kredi seçeneği de sunuluyor. Bu seçenekte, kullanıcıların aylık geri ödeme tutarı 35 bin 607 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bu cazip kampanyalar, Togg’un kullanıcılarına sunduğu kolaylıkları ve esnek ödeme planlarını gösteriyor. Faizsiz kredi seçeneğiyle otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat sunan Togg, yerli otomobil pazarında güçlü bir konumda yer almayı hedefliyor.

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

TOGG T10X MODELLERİNDE GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ (ADAS) STANDART

1 Eylül 2024 itibarıyla satışa sunulan Togg T10X modelleri, GSR II regülasyonlarına tam uyumlu olarak geliştirildi. Bu yeni modeller, sürüş güvenliğini artıran akıllı şerit takip sistemi, şerit ihlal uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil frenleme sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerini (ADAS) standart olarak sunuyor. Bu özellikler, T10X’in sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak için tasarlanmış durumda.

YOĞUN TRAFİK PİLOTU VE ADAPTİF SÜRÜCÜ ASİSTANI GİBİ EK ÖZELLİKLER SUNULUYOR

Togg’un T10X modellerinde sunulan ek özellikler, GSR II regülasyonlarının ötesine geçiyor. Örneğin, Yoğun Trafik Pilotu ve Adaptif Sürücü Asistanı gibi özellikler, Trumore uygulaması üzerinden satın alınarak aktif hale getirilebiliyor. Bu özellikler, özellikle şehir içi yoğun trafik koşullarında sürüşü daha rahat ve güvenli hale getiriyor.

Yoğun Trafik Pilotu, 15 km/s’ye kadar olan hızlarda aracın hızını trafikteki akışa göre otomatik olarak ayarlıyor ve gerektiğinde sürücünün komutuyla takibi sürdürüyor. Adaptif Sürücü Asistanı ise şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/s hıza kadar takip edebiliyor ve sürüş alışkanlıklarını öğrenerek kendini optimize ediyor. Bu özellikler, sürücülere daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

TOGG T10X İÇİN GSR II UYUMLU YENİLİKLER VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER

Togg’un T10X modeli, GSR II regülasyonlarına tam uyum sağlamak amacıyla yapılan kapsamlı mühendislik çalışmaları ile geliştirilmiş durumda. Bu yeni regülasyonlar, araç güvenliğini artırmayı hedefleyen bir dizi teknik gerekliliği kapsıyor. Togg, bu gereklilikleri karşılayarak T10X modelini en güncel ve güvenli haliyle kullanıcılarına sunuyor.

Togg’un sunduğu yeni teknolojik özellikler, Eylül 2024 öncesinde araç teslim alan kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuluyor. Bu avantajlar, Togg’un müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve kullanıcılarına sunduğu değerli hizmetleri gösteriyor.

YENİ TESLİMATLAR VE GELECEK PLANLARI

Togg, Mayıs 2023’ten itibaren T10X modelinin teslimatlarına başlarken, ileri sürüş destek sistemlerinin entegrasyonu için kapsamlı mühendislik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, Eylül 2024 öncesinde yola çıkan araçlarda da aktif hale getirilecek. Kullanıcılar, bu gelişmeler hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi alabilecekler.

Togg’un sunduğu bu avantajlı kampanya ve gelişmiş özellikler, yerli otomobil pazarında güçlü bir rekabetçi konumda yer almasını sağlıyor. Kullanıcılar, T10X modelini tercih ederek hem güvenli sürüş deneyimini yaşayacak hem de uygun ödeme seçenekleri ile otomobil sahibi olmanın keyfini çıkaracaklar. Eylül 2024 fırsatını kaçırmamak için kullanıcılar, Togg bayilerine başvurabilir ve bu cazip tekliflerden yararlanabilirler.

TOGG İLE GELECEĞE YOLCULUK

Togg’un sunduğu kampanya ve teknolojik yenilikler, Türkiye’nin yerli otomobili T10X’i cazip bir seçenek haline getiriyor. Eylül ayına özel faizsiz kredi fırsatı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunuyor. Togg T10X, yerli otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek ve onların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verecek şekilde tasarlandı.

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