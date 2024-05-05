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Togg'dan rakiplerine göz açtırmayan başarı! Nisan ayında da elektrikli otomobil pazarında lider

Togg, Nisan ayında da elektrikli otomobil pazarında liderliğini korudu. 3 bin 3 adetlik satışla en yakın rakibini geride bırakan Togg'un pazar payı I,25'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 15:34
Togg'dan rakiplerine göz açtırmayan başarı! Nisan ayında da elektrikli otomobil pazarında lider

Türkiye elektrikli otomobil pazarında Nisan ayı heyecanına Togg damgasını vurdu! Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Togg, 3 bin 3 adetlik satışla Nisan ayında da zirvede yer aldı. Bu sonuçla Togg, en yakın rakibini 2 bin 264 adet fark atarak açık ara liderliğini sürdürdü.

Pazar Genel Bakışı:

Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu. Bu düşüşe rağmen, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre pazar %16,2'lik bir büyüme gösterdi.

Elektrikliler Zirvede:

Tam elektrikli otomobil satışları ise Nisan ayında %266,2 artarak 6 bin 97 adede ulaştı. Bu artışla birlikte elektriklilerin toplam pazar payı %2,2'den %9,9'a yükseldi. Hibrit otomobillerde de artış gözlemlenirken, pazar payları %11,3'ten %17,4'e çıktı.

Togg Pazarı Fethediyor:

Togg, Nisan ayında elektrikli otomobil pazarında %49,25'lik pazar payı yakalayarak dominasyonunu sürdürdü. Bu sonuçla Togg, satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'inin sahibi oldu. Yılın ilk 4 ayında ise Togg'un pazar payı %35,29'a ulaştı.

En Çok Satan Modeller:

Togg T10X'in ardından Nisan ayında en çok satan elektrikli modeller şunlar oldu:

SsangYong Torres: 739 adet

BMW X1: 361 adet

Hyundai IONIQ 5: 239 adet

Volvo XC40: 185 adet

Tesla Geride Kaldı:

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise Nisan ayında sadece 27 adetlik satış gerçekleştirebildi.

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