Tüm borçlarını kapatma sözü verene kredi: 25.000 TL- 70.000 TL şok koşullarda ödenecek

İhtiyaç kredileri hat safhada artış göstermeye devam ediyor. Banka banka dolaşan birey, en uygun faiz imkanı sunan ya da ödeme koşulları kendi bütçesine en çok uyan banka ile anlaşma sağlanıyor. Bu kapsada bankalar da çeşitki kampanyaları ile müşterilerine hizmet satmak adına harekete geçiyor. Yapı Kredi Bankası da düzenlediği ihtiyaç kredisi kampanyaları ile dikkatleri üzerine topluyor. Düzenlenen kampanyalarda kredi faiz oranından çok vade tutarı ve alternatifleri dikkat çekiyor. Banka tarafından açıklanan ve dikkat çeken bir kredi de borç kapatma kredisi olarak bilinirken, tüm borçlarını kapagtma sözü veren müşteriye özel kredi imkanı sağlanıyor. Yapı Kredi müşterilerinin mevcut kredi borçlarını kapatmalarına yardımcı olmak için düzenlediği kampanya detayları sizlerle...





Mevcut borçlarını Yapı Kredi'ye taşıyan birey, düşük faiz oranları ile birlikte uzun vade seçenekleri ve uygun ödeme planlarından faydalanma imkanı sağlayacak. Mevcut kredi borcu olan tüm Yapı Kredi müşterilerinin faydalanabileceği borç kapatma kredisi kampanyasında 2021 tarihinden önce açılmış olan bireysel ihtiyaç kredi ödemeleri kapatılabilecek.

Banka tarafından yapılan açıklamada borçların tek bir kredi altında toplanarak daha kolay yönetilebilme imkanı sunuluyor. Özellikle de daha düşük faiz oranlarından faydalanarak aylık ödeme tutarları da düşebiliyor.





Yapı Kredi kredi kapama koşullu kredi kampanyasındaki faiz oranları bireye özel olarak tanımlanmaktadır. Güncel faiz oranları bireyin gelirine ya da kredi notuna göre şekillenmektedir. Kampanyaya dahil olmadan önce tanımlanmış bir kredi limitinin bulunması durumunda talep edilen tutarda ek kredi kullanabilme imkanı da banka tarafından sunulan bir avantaj olarak bilinmektedir.





Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinde kredi kapama koşullu kredi ile alakalı örnek ödeme tablosu yer almaktadır. 25.000 TL - 70.000 TL örnek hesaplamalar 12 ay vade hesaplaması yapılmıştır. 25.000 TL kredi tutarına 12 ay vadede %5,09 faiz oranı uygulaması sağlanırken, aylık taksit tutarı 3.083 TL olarak ödenmektedir. 70.000 Kredi kapama koşullu Kredi kullanılması durumunda 12 ay vadede aylık aktif faiz oranı %4,59 olarak açıklanırken, aylık taksit tutarı ise 8.334 TL'ye tekabül etmektedir