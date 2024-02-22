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Tüm işçilere seçim müjdesi! 3.000 TL+2000 TL bayram ikramiyesine ek çalışma süresi kısaltıldı

Toplu iş sözleşmeleri ülke genelinde devam ediyor. Yapılan açıklama işçiyi mutlu ederken, ikramiye ve çalışma süresi düzenlemesi devreye girmiş bulunuyor

Yayın Tarihi: 22.02.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:37
Tüm işçilere seçim müjdesi! 3.000 TL+2000 TL bayram ikramiyesine ek çalışma süresi kısaltıldı

Mezitli Belediyesi seçimler öncesinde çalışmalarına hız kazandırmış bulunuyor. Gerek emeklilere gerekse de hak sahiplerine bir çok destek sunacaklarını açıklayan Mezitlİ Belediyesi tarafından yapılan son düzenleme de işçiler adına sağlanacağı belirtildi. Mersin Mezitli Belediyesi ile DİSK-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine istinaden ek protokol imzaları atıldı Atılan imzalar sonrasında işçilere bir çok müjde verildi. Özellikle de işçi çalışma saatleri konusunda düzenlemeler yapılırken sosyal destek anlamında da bir çok artışlar sağlandı.

MEZİTLİ BELEDİYESİ ZAMLARI ÇOK KONUŞULACAK

Mezitli Belediye salonunda gerçekleştirilen İş Sözleşmesinin 4 Temmuz'a kadar devam edip yükümlülüğünün olacağı belirtildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından yapılan açıklamada sosyal desteklere sağlanan zam ile birlikte işçinin haklarının daha da genişlediği belirtildi.

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Belediye ile bağlı bulunulan sendika arasında düzenlenen iş görüşmesinin ek protokol olduğu belirtilirken, hükümet tarafından belirlenen yüzde 40 zammın kat be kat üzerinde zam yapıldığı açıklandı. İşçilerin de haberi olmadan bir çok destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını belirten başkan, yılbaşında ikramiye ödemesi yapıldığını ve akabinde de kıyafet desteğinin sağlandığı açıklandı. Yevmiye tutarını 3 katı arttırdıklarını açıklayan Tarhan, yemek parasının 3.400 TL'ye yükseltildiği müjdesini verdi. İkramiyelere bir zam daha yapıldığını belirten başkan zamlı bayram ikramiyesi ödemeleri ile alakalı da açıklamalar yaptı. 400 TL olan Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2 bin liraya çıkartıldığı müjdesi verilirken, Kurban Bayramında da 600 TL olan ikramiye tutarının 3 bin liraya çıkartıldığı belirtildi.

Mezitli Belediyesi tarafından bir çok ek protokol imzası sonrasında işçinin çalışma saatlerinde de düzenlemelere gidildiği belirtildi. Haftada 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate düşürüldüğü müjdesi verilirken, ek protokol ile bir çok hakka da sahip olunduğu belirtildi.

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