Tüm yatırım araçlarını bir kenara bırakın! Parasını buna yatıran zenginler listesine girecek!

Bitcoin'in Spot ETF (Borsa Yatırım Fonu) kararı ve FED'in faiz indirimi gibi önemli gelişmelerle ilgili olarak Selçuk Geçer, Bitcoin'in önümüzdeki 10 gün içinde 50 bin doların üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Ancak, alt coinlerde riskli hareketlerin yaşanabileceği uyarısını da ekledi.

SELÇUK GEÇER'DEN YATIRIM TAVSİYESİ





Geçer, Spot ETF kararı nedeniyle Bitcoin'de geri çekilmeler yaşanabileceğini ve FED'in faiz indirmemesi durumunda hisse senedi piyasasında ciddi çıkışlar görebileceğini belirtti. Ayrıca, altın fiyatlarında ani düşüşlerin yaşanabileceğini vurguladı.

Ünlü ekonomist, kripto paralara dair gelecekteki hedeflerini paylaşarak, Avax, Ethereum ve Bitcoin için belirlediği değerleri açıkladı. Geçer'e göre, Bitcoin için kısa vadeli hedef 100 bin doların üzeri, uzun vadeli ise 150 bin doların üzerinde. Diğer kripto paralarda da benzer şekilde değer artışları bekleniyor.

Selçuk Geçer, yatırımcılara uzun vadeli düşünmeleri konusunda Warren Buffett'ten ilham alarak küçük miktarlarla biriktirme stratejisi izlemelerini önerdi. Ayrıca, kaldıraçlı işlemlerden kaçınılması gerektiğini ve yatırımların uzun vadeli olması gerektiğini vurguladı.

Geçer, mart ayında faiz indirimi sinyallerinin artması ve Spot ETF'nin belirlenmesi durumunda Bitcoin'in 55 bin dolar seviyelerinde alınabileceğini ifade ederek, yüzde 30 kazancın zarar etmekten daha güvenli olduğunu söyledi.