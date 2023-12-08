Türk malı TROY logolu banka kartına DEV destek! 31 Aralık SON

Yapı Kredi Bankası da tek işleme Faizsiz taksitli nakit avans kampanyasını başlatmış bulunuyor. Aralık ayı boyunca devam edecek olan banka kampanyasında 15.000 TL nakit ihtiyacınızı şekillendirenbilirsiniz.

Türk malı TROY logolu banka kartına DEV destek! 31 Aralık SON
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Bankalar acil ödemesi olan vatandaşa ürün ve hizmet satın alımı kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Ekonomik krizin dünya genelinde yaşandığı günümüzde bir çok banka müşteri portföyünü artırmak ya da banka hizmeti satmak adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar arasında en dikkat çekenleri ise faizsiz olarak sunulan kredi destekleri oluyor. Yapı Kredi Bankası da tek işleme Faizsiz taksitli nakit avans kampanyasını başlatmış bulunuyor. Aralık ayı boyunca devam edecek olan banka kampanyasında 15.000 TL nakit ihtiyacınızı şekillendirenbilirsiniz. 

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İsrail logolu kredi kartı kullanımları ülkemizde gün gün azalmaya devam ediyor. Türk yapımı TROY'un ise gün gün işlem hacmi artıyor. Yapı Kredi Bakası da Troy logolu kartların dağılımını sağlamak amacıyla 31 Aralık'a kadar geçerli kampanyasını açıklamış bulunuyor.

Sunulan kampanya kapsamında 15.000 TL'ye varan ödeme alabileceksiniz. Yapı Kredi resmi internet sitesi üzerinde bulunan Yapı Kredili Ol butonunu tıklayarak müşteri olmanız ve Troy logolu kart başvuru yapıp onay almanız durumunda kartlarının kullanıma açılması ile birlikte kampanyadan faydalanabilirsiniz.

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Tüm işlemleri gerçekleştirip Troy logolu kartını edinen müşteriye kredi kartı açıldıktan sonra 7 gün içerisinde kampanya tanımlanma işlemi sunulacaktır. Bu işlem sonrasında Ocak ayının ilk haftasında da kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Aralık ayı sonuna kadar kredi kartı başvurusunu yapıp onay almış kişiler, kredi kartı kimitince Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından 15 Ocak 2024'e kadar faydalanabilecektir.

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