Türkiye'nin ekonomi yetkilileri ABD'ye ekonomik istikrar mesajı için yola çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Karahan, bugün ABD'ye gidecek. İkili, Washington'da düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası toplantılarına iştirak edecek. Türkiye'nin ekonomik yönelimine dair alınan önlemler ve oluşturulan güvenli ve istikrarlı ortam, uluslararası yatırımcılara detaylı bir şekilde sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün ABD'ye gitmek üzere yola çıkacak. Washington'da IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılması beklenen Şimşek ve Karahan, ekonomide atılan adımlar ile güven ve istikrar ortamı, yabancı yatırımcılara anlatılacak.

Ayrıca, Şimşek'in, 22 Nisan'da New York'ta yatırımcı toplantısına katılması bekleniyor. Görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, orta vadeli program'daki hedef ve reformlar anlatılacak. Katılımcılar fırsatları değerlendirmeye davet edilecek