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Tutar yükselince yarış kızıştı! Garanti emeki promosyonu Temmuz ayında arşa çıktı

Garanti BBVA emekli promosyon yarışını kızıştırdı! Maaşını taşıyanlara tamı tamına 15 bin liraya kadar geri ödemesiz promosyon verecek olan Garanti BBVA, tüm şartlarını da açıkladı. İşte Temmuz ayında emekliye 15 bin liralık ödeme sunacak olan Garanti BBVA promosyon kampanyası ve tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 08.07.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 09:48
Tutar yükselince yarış kızıştı! Garanti emeki promosyonu Temmuz ayında arşa çıktı

Enflasyonda istenilen rakamların hala tutturulamaması düşük gelirlileri zorlamaya devam ederken, özel bankalar bu zor günlerde emeklilere desteğine başladı. Uzun yıllardır özel bankalar arasında maaş müşterisi çekmek adına süren yarış, bugünlerde ivme kazandı. Gıda enflasyonunda zirve görülen Türkiye’de 10 bin liralık maaşla geçinmek zorunda kalan emeklilere özel bankalar kapısını araladı. Maaş müşterilerini artırmak isteyen bankalardan olan Garanti BBVA, bu kapsamda emekli promosyonunu güncelledi. 

Temmuz ayı emekli promosyonu kampanyasında güncellemeye giden Garanti Bankası, yeni duyurusunu yaparak emeklileri sevindirdi. 2024 Temmuz ayı emekli promosyonunda tutarları değiştiren banka, maaş müşterisi olmayı kabul eden emeklilere 15 bin liraya varan geri ödemesiz nakit desteği sunacağını vurguladı. Peki 15 bin liraya varan nakit imkanıyla birlikte çeşitli bankacılık avantajları sunan Garanti, maaşa göre ne kadar promosyon veriyor? İşte Temmuz ayı Garanti BBVA emekli promosyon kampanyasının tüm detayları… 

emekli promosyon

Garanti BBVA Temmuz ayı emekli promosyonunu güncelledi! 

Türkiye’nin özel bankalarından biri olan Garanti BBVA, emeklilere verdiği promosyon ödemelerini güncelledi. Yeni bir duyuru ile kampanya detaylarında değişiklik yapan Garanti, maaşa göre aralıklarla çeşitli tutarlarda promosyon ödemesi yapmaya başladı. Bu kapsamda Temmuz ayı emekli promosyonunu yükseltirken, EYT’liden SSK’lıya herkesin tutarlarını yükseltti. Yükselen tutarlardan nasıl faydalanılacağı ise ayrıca açıklandı. 

Temmuz ayı Garanti BBVA emekli promosyonu tutarı ne kadar? 

Promosyon tutarlarında güncellemeye giden Garanti BBVA, maaşa göre 15 bin liraya varan promosyon vermeye başladı. Maaş aralığına göre promosyon tutarları şöyle belirlendi: 

  • Maaşı 10 bin liraya kadar olan emeklilere: 6 bin 250 lira promosyon 
  • Maaşı 10 bin lira ile 15 bin lira arasında olan emeklilere: 10 bin lira promosyon 
  • Maaşı 15 bin lira ile 20 bin lira arasında olan emeklilere: 12 bin 500 lira promosyon 
  • Maaşı 20 bin lira üzerinde olan emeklilere: 15 bin lira promosyon 

garanti emekli promosyonu

Garanti BBVA emekli promosyon ödemesi alma şartları 

Garanti’den emekli promosyonu alabilmek için bankanın bazı şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Bu kapsamda Garanti BBVA’dan 15 bin liraya varan promosyon almak isteyenlerin öncelikle emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıması ve tam 3 yıl süreyle bankadan almayı taahhüt etmesi şartı bulunuyor. Bu şartları karşılayanlar ise promosyonunu ilk maaş ödemeleri itibarıyla 1-3 iş günü içinde Garanti hesabına alıyor. 

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