Tuvalet kağıdının 12'lisi 49 TL’ye kadar düştü! Yaşanan düşüş resmen o marketin önünde izdiham yarattı

Tuvalet kağıdı fiyatları da ayçiçek yağı ve diğer temel gıda ürünleri gibi zamlardan en fazla nasibini alan ürünler arasında yerini alıyor. O market ise gelen büyük ölçekli zamların karşısında duracak yeni bir indirim kampanyasını başlatıldı. Bu indirim kampanyası ile birlikte vatandaşlar o marketten 12'li tuvalet kağıdını yalnızca 49 TL’ye satın alabilecek. Kapanın elinde kalacak tuvalet kağıdı indiriminde ise tüm detaylar belli oldu.

MİGROS TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ

Migros tuvalet kağıtlarına gelen peş peşe zamları tanımayarak, yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Başlatmış olduğu bu yeni indirim kampanyası ile birlikte Ecco Yeşil Dünya tuvalet kağıdının 12'li fiyatını 55,90 TL’den 49,90 TL’ye kadar düşürdü. Tuvalet kağıdına gelen zamlara karşı çıkan Migros Market, pek çok vatandaşın yüzünü güldürecek kampanyanın kısa süre içerisinde geçerli olduğunu açıkladı. Hızlı davranan Migros marketlerden ya da sanal marketlerden indirimi yakalayabilecek.



