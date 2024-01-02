Tuvalet kağıtları havlu kağıtlar o tarihten itibaren kapış kapış gidecek! A101 4 - 10 Ocak aktüel katalogu

A101 marketler 4 - 10 Ocak 2024 aktüel ürünler katalogla birbirinden indirimli fiyatlara raflarda yer verecek. Çamaşır deterjanı, el sabunu, saç boyası, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, oyuncaklar, mobilyalar hepsi market raflarında ve A101 kapıda uygulamasında indirimli şekilde satılacak. Bu hafta perşembe günü başlayacak olan katalogla evinizi dizmeniz ve temel gıda hijyen ürünlerinizi tamamlamanız mümkün. İşte A101 4 - 10 Ocak aktüel ürünler katalogu...

HAVLU KAĞITLARDA VE TUVALET KAĞITLARINDA EN DÜŞÜK FİYAT

A101 market zincirleri 4 Ocak Perşembe gününde başlatacak olduğu aktüel ürünler kataloğunda Mistral iki katlı kağıt havlu 16'lıyı 109 TL’ye, Mistral iki katlı tuvalet kağıdı 32'liyi 129 TL’ye satışa çıkartacak. Sudan ucuz fiyatlarla satışını gerçekleştirecek olduğu bu ürünlerin yanı sıra sıvı sabun 55 TL, üç kilogramlık çamaşır suyu 55 TL, traş köpüğü çeşitleri 37,90 TL ye satışı çıkartılacak.





GIDA ÜRÜNLERINDE ÇILDIRTACAK İNDİRİM FIRSATLARI

Tuvalet kağıdı havlu kağıt ve temizlik ürünlerinin yanı sıra gıda ürünlerinde de indirimlere imza atan A101 marketler, 4 Ocak 10 Ocak aktüel ürünler katalogu ile tam yağlı süzme peynir 500 gramı 62,50 TL’ye, krem peynir 125 gr 19,50 TL'ye Sütaş 1.5 litrelik ayranı 33 50 TL’ye, Torku dana kavurma 250 gramı 149 TL’ye, Teksüt tam yağlı beyaz peynir 750 gr 105 TL’ye, Koska keçiboynuzu Özü 310 gr 21,90 TL’ye, Balye çiçek balı 1,5 kg 89,90 TL’ye satacak. Bunun yanı sıra makarna atıştırmalık çeşitleri, yeşil çay çeşitleri, çerez çeşitleri, içecek çeşitleri gibi ürünlerde indirimli şekilde A101 market raflarında yerini alacak.





OYUNCAK ÇEŞİTLERİNDE İNDİRİM FIRSATI



A101 marketlerin perşembe gününden itibaren başlatacak olduğu aktüel ürünler kataloğunda bir çok farklı oyuncak çeşidine de raflarda yer verilecek. Çocuklarına yeni oyuncakları alıp sevindirmek isteyen vatandaşlar A101 marketler önünde sıra oluşturacak. Eğitici oyun kartları 64,90 TL, oyuncak canavar araçlar 114 TL, oyuncak peluş çeşitleri 49,90 TL, oyuncak bloklu sehpa çeşitleri 179 TL, oyuncak okul otobüsü 47,90 TL, oyuncak pil dikey süpürge 189 TL, oyuncak puzzle çeşitleri 29,90 TL, oyuncak lisanslı sürpriz bonitop 12 parça 54,90 TL’ye satılacak.

BEYAZ EŞYA MOBİLYA VE EV ARAÇ GEREÇLERİNDE UYGUN FİYATLAR

Yine A101 market zincirlerinde beyaz eşyadan mobilyaya, ev araç gereçlerinden elektrikli motorlu bisiklete kadar bir çok ürün marketlerde yer alacak. Tencere, tava, rende, rondo, çatal bıçak takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, cam saklama kapları, borcam, kase, bardak, şeffaf küvet, şeffaf kova gibi ürünler A101 marketlerde piyasadan daha ucuza satışa çıkartılacak. Sizlerde 4 10 Ocak 2024 tarihlerinde A101 market zincirlerini uğramayı muhakkak unutmayın!



















