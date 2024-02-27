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Uçuşa geçen gram altını alevlendirecek tahmin! İslam Memiş düşeceği tarihi verip alın dedi!

Gram altının tarihi zirvesini yenileyerek 2128 TL'ye yükselmesi, altın yatırımcılarını heyecanlandırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir uyarı geldi. Memiş, altın fiyatlarının hızlı yükselişinin önümüzdeki haftalarda düşüşe geçebileceğini belirterek yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 20:37
Uçuşa geçen gram altını alevlendirecek tahmin! İslam Memiş düşeceği tarihi verip alın dedi!

Gram altının 2128 TL'ye yükselerek tarihi zirvesini görmesi, altın piyasasında önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu hızlı yükselişin ardında önemli bir uyarı yatıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının hızlı yükselişinin devamında önümüzdeki haftalarda bir düşüş yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Gram altının tarihi zirvesine ulaşmasının ardından yaşanabilecek olası düşüşler ve altın fiyatlarının seyrini değerlendiren Memiş, altın yatırımcılarının dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle ons altının belirli seviyelerde tutunamaması ve teknik olarak satış sinyalleri vermesi durumunda, gram altında da geri çekilmeler yaşanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle yatırımcıların, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının seyrini yakından takip etmeleri ve gerektiğinde önlemlerini alarak portföylerini korumaları önem arz ediyor.

ALTIN YENİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

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Gram altın, son dönemde hızlı bir yükselişle tarihi zirvesini yenileyerek 2128 TL seviyesine ulaştı. Ancak, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gelen uyarılar, altın yatırımcılarını tedbirli olmaya çağırıyor.

İslam Memiş, altının hızlı yükselişine dikkat çekerek yatırımcılarına uyarılarda bulundu. Özellikle önümüzdeki haftalar için altın fiyatlarında beklenen değişimlere değinen Memiş, ''Altın satış yiyebilir'' ifadelerini kullanarak yatırımcılarına dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ons altındaki hareketlilik de göz önüne alındığında, İslam Memiş'in açıklamaları önem taşıyor. Ons altının 2000 doların altına düşmesi ve 1950 dolar seviyesinin hedeflenmesi, altın piyasasındaki gelecek trendler açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Gram altında yaşanan rekor yükselişlerin devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. İslam Memiş, hızlı yükselişlerin ardından bir dinlenme süreci beklediğini ve önümüzdeki haftalarda ons altındaki olası geri çekilmelerin gram altını da etkileyebileceğini belirtiyor.

Ancak yılın ilk çeyreğinde 2150 TL seviyesinin beklenen değer olduğu ve bu yönde gelişmelerin takip edileceği vurgulanıyor. Dolayısıyla, altın yatırımcıları, piyasaların geleceğine ilişkin bu belirsiz dönemde dikkatli olmalı ve uzmanların uyarılarını yakından takip etmelidir.

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