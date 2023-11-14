Ünlü ekonomist gram altının 3000 TL olacağı tarihi açıkladı

İsrail-Hamas çatışması piyasadaki dalgalanmanın artmasına neden oldu. Yastık altında parası ya da altını olanlar bu ani değişikliklerden ötürü nasıl bir yatırım yolu izleyeceklerini araştırıyorlar. Yatırım yapmak isteyen vatandaşın imdadına ünlü ekonomist Hatice Kolçak yetişti ve yaptığı açıklamalar ile piyasayı değerlendirdi. Detaylar haberimizde…







GRAM ALTININ 3 BİN TL OLACAĞI TARİHİ AÇIKLADI. EKONOMİST HATİCE KOLÇAK'TAN ACİL UYARI: BU TARİHLERE AMAN DİKKAT. GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI MI?

Gram altının fiyatı halen yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Altın fiyatlarında yatay seyir devam ederken, ekonomist Hatice Kolçak iki önemli tarihi açıklayarak altına ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Altının fiyatının neden artmaya devam edeceğini açıklayan Kolçak, gram altının 3 bin TL'ye ulaşacağı tarihi açıkladı.

Yatırımcıların enflasyondan korunmak için satın aldıkları altına ilişkin analizler yakından takip ediliyor.

Altın için iki önemli güne dikkat çeken Ekonomist Hatice Kolçak, tüm altın yatırımcılarının bilmesi gereken bilgileri anlattı.

Altın alma fırsatının doğacağı günü duyuran Kolçak, gram altının 3 bin TL'ye ulaşacağı günü duyurdu.

ALTINI OLAN BU 2 TARİHE DİKKAT

Bu hafta Salı ve Çarşamba günlerinin çok önemli olduğunu belirten Kolçak, ABD enflasyonunun 14 Kasım Salı günü saat 16.30'da, ÜFE yani fiyat endeksi üretiminin ise 15 kasım 2023 Çarşamba günü 16:30'da açıklanacağını duyurdu.

ABD'de beklenen enflasyonun 4,1 yani ayda 0,3 olduğunu, genel enflasyonun ise ayda 0,1 olduğunu belirtti.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI MI GELDİ?

Verilerin ağırlıklı olarak ABD'de enflasyonun yükseldiğine işaret ettiğini belirten Kolçak, enflasyon verisinin beklenenin üzerinde çıkması durumunda altın alma fırsatının doğacağını söyledi.

GRAM ALTININ 3 BİN TL OLACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

2024 yılı altın fiyatı hedefinin arttığını kaydeden Kolçak, şöyle konuştu: "2024 için çok basit bir hesap yapmıştım. Orada karşıma 2 bin 800 TL gibi bir rakam çıktı. Bu da iyi halli yani. 2 bin 500- 3 bin TL aralığında bir gram altın önümüzdeki yıl için olacağını düşünüyorum. 3 bin TL üzerinde gelme ihtimali de var, neden diyeceksiniz... Şöyle söyleyeyim, ons altın için o kıramadığı 2 bin 70 dolar seviyelerini kırma ihtimali önümüzdeki yıl olabilir." ifadelerini kullandı.

ALTINDA İSRAİL- HAMAS ÇATIŞMASI ETKİSİ

Sebep olarak İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayı gösteren Kolçak, şunları kaydetti: “Küresel piyasalar neredeyse her şeyin mümkün olduğunu düşünüyor.

Altına da destek verdikleri için gram altının 2024 yılında artmaya devam edeceğini ve en azından aynı getiriyi sağlayacağını düşünüyorum.

Ons altının geri çekilmesi durumunda desteğin 1920 dolarda olduğunu belirten Kolçak, şöyle konuştu: "Enflasyonun daha yüksek olması durumunda 1900-1920 dolar destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ama enflasyon düşük olursa altın fiyatlarının yükseleceğini göreceğiz, o zaman "İlk ulaşacağı nokta 1960 dolar seviyesidir" dedi.

YÜKSELİŞİN BAŞLAYACAĞI TARİHİ DUYURDU

Kolçak, ons altının 1937 doların üzerinde kalması durumunda sorun görmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Yükselişin devam etmesi için 2 bin doların üzerine çıkmamız gerekiyor.