Ünlü ekonomist zengin olmanın şifresini verdi! Bunu yapan paraya para demeyecek

Uzman isim yatırım yapmak isteyen vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YATIRIMCILARA ÖNEMLİ ÖNERİLER

Son dönemlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar uzmanların önerilerini yakından takip ediyor. Son dönemlerin en gözde yatırım araçları döviz, altın, kripto para, borsa, konut, arsa, araç oldu. Ekonomist Atilla Yeşilada yatırım yapanların en fazla kâr elde edeceği aracı açıkladı. Yeni seneyle birlikte mevduat faizlerindeki yükselişler de hız kazandı ve Merkez Bankası faiz oranlarında yine yükselme kararı alırken politika faizi yüzde 50 oranına yükseldi.





Merkez Bankası kararı sonrasında mevduat faizleri de artış gösterdi ve bazı bankalarda yüzde 56 oranına kadar çıktı. Yatırımcılar ise en çok kazandıran yatırım aracını araştırmaya başladı. Yeşilada konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Nakitte kalın. Hakikaten artık söylenecek bir şey yok. Veriler ortada. Konut fiyatlarındaki artış resmi enflasyon seviyesine kadar düştü. İkinci el piyasada araba fiyatları düşüyor. Artık yapmayın, bu dönemler bitti. Böyle varlıklara reel varlıklara yatırım mali sektörde getiri olmadığı zaman oluyor. Aylık mevduatta senelik yüzde 56 faiz veriliyor. Aylık bölüp bileşiğini aldığın zaman enflasyon üstüne çıkılıyor. En azından bu faizlerle yeni araba, konut almanın ve kredi faizi ödemenin bir mantığı yok.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.