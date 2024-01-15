Uzmanlar uyardı! Vadeli balonu patladı! Mevduat hesabı açmak için son gün yaklaşıyor!

2023 senesinde Merkez Bankası tarafından alınan faiz artırım kararlarının uygulama tarihinin 2024 yılı olduğu belirtilmişti. 2024 yılına gelinmesi ile birlikte banka faizlerinde işleyişin nasıl olacağı merak ediliyor. 2024 yılı ilk haftası itibari ile uygulamaya sokulan banka faizlerinin yüzde 63'e yükseldiği hesaplandı. Yaz mevsiminde 20-30 aralığında olan mevduat faizleri ise Aralık ayına kadar 52.5'a kadar yükseldi. Hal bu iken özellikle de 3 aylığa kadar olan vadeli mevduatlarda oranların 46 seviyesine kadar düştüğü gözlemleniyor. Mevduat faizlerinde ise bu durumun sebebinin likidite fazlası olduğu biliniyor.

2024 yılı Ocak ayı ilk haftasında hesaplamalara göre ihtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 63'e kadar yükseldiği biliniyor. Bu kapsamda bankaların verdiği faiz oranları ise yüzde 62.08’e kadar dayanıyor.





MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Yaz mevsiminden beri artış eğiliminde olan mevduat faizlerinde mevcut düşüş nedeninin likidite fazlası olduğu belirtiliyor.

Aralık ayının son günlerinde 3 aya kadar mevduat faizlerinde yaşanan düşüş, yen yıla girilmesi ile birlikte tekrardan düşerken, Ortalama vadeli mevduat faizini yüzde 46 civarına düştüğü belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aralık ayında düzenlenen Merkez Bankası toplantısında politika faizi 250 baz puan arttırlarak 42.5'a yükseltilmişti. Gözler şu sıralar merakla Ocak ayı toplantısına çevrildi. Yapılan açıklamada Merkez Bankası Ocak ayı toplantısının 25 Ocak'ta düzenleneceği belirtilirken, uzmanların hesaplamalarında 250 baz puan artırım olabileceği tahmin ediliyor. Eğer ki uzmanların hesaplamaları tutarsa, TCMB politika faizi 45'e yükselecek.





MEVDUAT HESAPLARINDA FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Uzmanlar faizler konusunda hesaplamalarına devam ederken, çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bankaların bilançoları ve likidite fazlalığı ile alakalı olarak değişkenlik gösteren mevduat faizleri ile alakalı olarak uzmanlar daha da düşüşün yaşanacağı tarih ile alakalı bilgilendirme sunmaya devam ediyor.

Bankaların yıl sonu kapanışları öncesinde faizler konusunda bilanço artışına dayalı olarak yükselme sergilenirken, yeni yıl itibari ile böyle hedeflerin olmadığı sözlerine ekleniyor. Mevduat faizleri ile alakalı geçtiğimiz gün açıklama yapan Prof. Dr. Cem Başlevent, “Faizlerdeki asıl düşüş yılın ikinci yarısında görülecek ve bu da bireylerin yatırımların tercihlerini etkileyebilir' dedi. 2024'ün ikinci yarısı itibari ile mevduat faizlerinde vatandaşın yatırımını etkileyecek düşüşlerin olabileceği belirtilmiş bulunuyor.