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Vakıfbank dev kredi kampanyasını patlattı! Listedeki şartlara uyana koşulsuz kredi

VakıfBank, finansal çözümlerde uzmanlığını kullanarak müşterilerinin ekonomik ihtiyaçlarına en uygun ödeme sistemlerini sunmayı hedefliyor. Türkiye ekonomisinin temel taşlarından esnaflara yönelik başlatılan yeni destek kampanyası, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak benzersiz avantajlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 21:57
Vakıfbank dev kredi kampanyasını patlattı! Listedeki şartlara uyana koşulsuz kredi

VakıfBank, ekonomik alanda derinleşmiş bir uzmanlıkla hizmet vererek, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan esnaflara yönelik, iş süreçlerini kolaylaştırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak bir destek kampanyası hayata geçirildi.

VakıfBank'ın sunduğu bu özel kampanya, esnafların işletme hacimlerini artırmalarına ve maliyetleri optimize etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Banka, kredi ve banka kartları üzerinden yapılan satışları destekleyerek, üye iş yerlerine özel avantajlı fiyatlandırmalarla maliyet avantajları sunmayı amaçlıyor. VakıfBank, esnafların ekonomiye olan katkısının bilincinde olarak, uygun POS komisyon oranları ve özel POS koşulları ile dikkat çekiyor.

vakıfbank

Esnafların işlerini kolaylaştırmak ve finansal çözümler sunmak adına özel olarak tasarlanan bu kampanya, avantajlı POS komisyon oranları ile dikkat çekiyor. Esnaflar, rekabetçi bir %2.39 komisyon oranı veya komisyonsuz blokeli çalışma koşulları gibi seçeneklerle hizmet alabilirler. Ayrıca, kampanya kapsamında POS cihazı kullanım ücretlerinde %50'ye varan indirimlerden de faydalanma imkanına sahiptirler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen esnaflar, VakıfBank şubelerine başvurarak üye iş yeri olabilir ve kampanya koşullarından faydalanabilirler. Banka yetkilileri, esnafların ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek, en uygun çözümleri sunmak için müşterilere özel bir hizmet sunuyor.

VakıfBank'ın esnaflara yönelik bu destek kampanyası, Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra esnafların işlerini büyütmelerine ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemelerine olanak tanımayı amaçlıyor. Banka, finansal ihtiyaçları karşılayarak esnafların ekonomiye daha fazla katkıda bulunmalarına olanak sağlamak adına bu kampanyayı başlatmıştır.

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Vakıfbank dev kredi kampanyasını patlattı! Listedeki şartlara uyana koşulsuz kredi

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