Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Yurt dışı seyahat planları yapan vatandaşlar için geçtiğimiz ay ortaya atılan büyük zam uygulaması ile alakalı detaylarda, bugün itibari ile devreye alındığı belirtildi. Saat 00.00 itibari ile devreye alınan zamla, pasaport kontrolünden geçmek isteyen Türk vatandaşları, 150 TL yerine 500 TL ödeme yapacak.





150 LİRA YERİNE 500 LİRA

Daha önce 150 lira olarak ödenen yurt dışına çıkmak isteyen kişilerin ödediği yurt dışı çıkış harcı, yapılan düzenlemeyle birlikte yaklaşık 4 kat artış göstererek 500 liraya yükseltildi. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan karar için kalem kırılmış ve zam uygulamasının 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü 00.00 itibari ile devreye alınacağı belirtilmişti. Bu karar, vatandaşları şaşırtırken, seyahat planlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olacağa benziyor





KARAR RESMİ GAZETE DE

Vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle ilgili kanun, 2 Ağustos tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak, yurt dışı çıkış harcındaki artışın ne zaman devreye alınacağı konusunda son dakika açıklama yapıldı. Bugün Resmi Gazete de yer alan ilanda, yeni tarifenin 12 Ağustos saat 00.00'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

12 Ağustos 2024, saat 00.00 itibari ile devreye alınan uygulamada eski ücret 150 TL idi. Alınan karar doğrultusunda yüzde %233 zam yapılarak yeni ücret 500 TL'ye yükseltildi.