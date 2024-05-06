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Vergi Daireleri'nde son dakika hareketlilik! Bugün yaptınız yaptınız yoksa...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada Ba-Bs bildirim süreleri ve kurum vergi beyannamesi ile alakalı olarak son başvuru ve bildirim tarihinin bugün olduğu belirtildi. Elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 08:27
Vergi Daireleri'nde son dakika hareketlilik! Bugün yaptınız yaptınız yoksa...

Vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi GİB tarafından açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada Ba-Bs bildirim süreleri ve kurum vergi beyannamesi ile alakalı olarak son başvuru ve bildirim tarihinin bugün olduğu belirtildi. Bilindiği üzere 29 Nisan'da sona ereceği açıklanan bu sürenin 6 Mayıs'a kadar uzatılacağı belirtilmişti. Kurum vergi mükelleflerinin 2023 yılı içerisindeki kazançlarının vergi taksitlendirmesi için sağlanan bu olanak için bugün son gün. Öte yandan GİB tarafından yapılan diğer bir açıklamada da "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri için de bugün başvuruların sona ereceği belirtilmiş bulunuyor.

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BEYANNANMELER İÇİN SON UYARI

Yaklaşık bir hafta kadar alınan bu uzatma kararı, vergi mükelleflerinin daha raht adım atmasına olanak sağlarken, yoğun iş temposu ve bürokratik işlemler göz önünde bulundurulduğunda verilen bu süreç, adeta hayat kurtarıcı olarak belirtilmiş bulunuyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden de elektronik şekilde doldurulmasına imkan sağlanan Kurumlar vergisi beyannamesi, bu sayede işlemlerin kolaylıkla sağlanabileceğini belirtmiş bulunuyor.

İşlemlerin kolay yolla tamamlanabileceği bu sistem sayesinde vakit kaybının önüne geçileceği tahmin edilirken, gerekli evrak yüklemelerinin de yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. 29 Nisan'da biteceği bilinen bu beyanname ile alakalı olarak uzatma kararı alınmasını teklif eden mükellefin bu isteğinin kabul edilmesi, memnuniyetler karşılanırken, bugün mesai bitimine kadar tüm işlemlerin tamamlanıp, beyannamenin sunulması gerekliliği mevcut. GİB tarafından verilen bu uzatma kararı Mükelleflere beyannamelerini ve bildirimlerini daha rahat bir şekilde tamamlamaları için zaman kazandırmaktadır. İşlemlerin kolay yoldan ve uyumlu bir şekilde tamamlanmasının önü, bu uzatma kararı ile açılmıştır. Ancak verilen bu süreç de bugün sona ermektedir.

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