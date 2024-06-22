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Vergi paketinden ev sahibine yeni vergi çıktı! Kiradan her ay o tutar kesilecek

Bayram öncesinde açıklanan yeni vergi düzenlemesi ile birlikte bir çok sektöre yeni vergiler geleceği orataya çıkarken bu vergilerin vatandaşa zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Son yapılan açıklama kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 10:09
Vergi paketinden ev sahibine yeni vergi çıktı! Kiradan her ay o tutar kesilecek

Ekonomik gelişmeler yakından takip ediliyor. Bayram öncesinde açıklanan yeni vergi düzenlemesi ile birlikte bir çok sektöre yeni vergiler geleceği orataya çıkarken bu vergilerin vatandaşa zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Son yapılan açıklama kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiriyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda yepyeni bir vergi paketinin çıkacağı açıklanırken, halkın gelir gider dengesini de sarsabileceği yorumları yapılıyor. Vergi tasarısında ev sahibinin gelirini azaltacak yeni vergiler mevcut. yüzde 20 stopaj vergisi kesintisinin yaşanacağı ve bunun da kısa süre içerisinde devreye alınacağı tahmin ediliyor. İnternet gazetelerinde yer alan habere göre yeni vergi açıklamalarında ev sahibinin kira gelirini azaltacak gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Sözcü GAzetesi'nden ortaya atılan iddialarda ev sahipleri, kira gelirlerinin yüzde 20'sini kira ödendiği anda vergi olarak ödeyecek . Bu durum da gelirlerde yüzde 20 azalışa mahal vereceği anlamına geliyor. 

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KİRALARDAN VERGİ KESİNTİSİ

Özellikle ev sahipleri ve kiracılar uzun bir süredir maliye tarafından dikkatle incelenmeye devam ediyor. Özellikle de aldığı kira gelirini az beyan eden ve evinin değerini ederinden az gösterip vergi kaçırmaya çalışan ev sahiplerine yönelik ceza işlemlerinin yapılacağı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kıskacında olan bu durum ile alakalı yeni kurallar alınmışa benziyor. 

Yeni vergi düzenlemesinde bu durumun önüne geçilmesi ve vergi kaçakçılığının engellenmesi hedefleniyor. 

Özellikle evinin değerini düşük gösterip daha az vergi ödemeye çalışan veya aldığı kira gelirini az beyan eden ev sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının yakın metrajına girmiş bulunuyor. İlk alınacak önlemin elden kira ödenmesine yasak getirilecek olması açıklanırken, lden kira ödemesi yapan kiracılara özel usulsüzlük cezası verilecek. Ancak kiracının elden ödeme yaptığına dair yetkilililere bildirirse ceza kesilmeyecek. 

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VERGİ USUL KANUNU DA DEĞİŞECEK

Yeni kurallar kapsamında vegi kaçakçılığından hapis cezası alan kişinin ceza süresi en az 5 yıl olacak. Ödeme kaydedici cihazlar ve POS cihazlarıyla alakalı olarak alınan kararlarda da fiş kesmeyen şirkete ceza yağacak.

YENİ VERGİ YASASI NE ZAMAN DEVREYE ALINACAK

Yeni vergi düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ve tüm detayları henüz netleşmedi. Ancak, bu düzenlemelerin ev sahipleri ve kiracılar üzerinde etkisinin büyük olacağı tahmin edilmektedir. 

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