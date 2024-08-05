VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda, Türkiye genelinin yarısından fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli getirildi. Alınan bu karar milyonlarca kullanıcıyı VPN uygulamalarına yöneltirken, VPN kullanılması bir çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Sosyal medya platformuna giriş yapmak adına kullanılan VPN uygulamalarının güvenilirliği sorgulanırken, uzmanlar konu ile alakalı olarak son değerlendirmesinde olası tehlikelerden bahsediyor.

Ücretsiz VPN'ler tehlikeli mi?

Kullanıcılar, VPN uygulamalarını indirerek Instagram’a giriş yapmaya devam ediyor. Ancak VPN’lerin güvenlik açıkları konusunda bir çok ihlal yaratılacak ortam olduğu ifade edilirken, bazı VPN hizmetlerinin kullanıcı verilerini çalmak ya da satmak gibi işlemleri uyguladığı da belirtiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan VPN uygulamalarının genellikle güvenlik açıkları ile dolu olduğunu belirten uzmnalar, kullanıcının kişisel bilgilerinin çalınabileceğini belirtiyor. Özellikle açılan uygulamada gerekli izinlerin verilmesi neticesinde internet trafiğine izin verildiği ve hizmetin trafik izleme işine girebileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların kimlik bilgileri kötü niyetli üçüncü şahıslarla da paylaşılabileceği belirtiliyor. Çalınan bilgiler, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık gibi birçok suçun işlenmesinde kullanılabiliyor.

Ücretli VPN’ler güvenilir mi?

Ücretli VPN'lerin daha güvenilir olduğu belirtilirken, bu konuda dikkat edilmesi gerekliliğini belirten uzmanlar, şirketin gizlilik politikasını dikkatlice okunması ve müşteri yorumlarının incelenmesi gerekliliğini belirtmiş bulunuyor.

Instagram açılacak mı? Instagram ne zaman açılacak?

Instagram’a erişim engeli ile alakalı olarak kullanıcının bekleyişi devam ediyor. Instagram kullanıcıları, engelin ne zaman kaldırılacağını merak ederken Instagram'a erişim engeliyle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya platformunun kural ihlallerini ortadan kaldırması sonrasında eski işleyişine geri döneceğini belirtilmiş bulunuyor.