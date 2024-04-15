Yarın sabah başlıyor! Ekmek fiyatlarında dev indirim geliyor

Ürün ve maliyetlere yapılan zamlar vatandaşın alım gücünü düşürmeye devam ederken, özellikle de yeni yıl zamları bel büküyor. Gün gün açıklaması yapılan zamlar ile alakalı olarak, zaman zaman indirim haberleri de duyurulurken, bu açıklamaları cepleri ferahlatabiliyor. Ekmeğin ham maddelerinde mevcut maliyet artışı akabinde fiyatlarda zam uygulaması devreye girmişti. Özellikle de seçim öncesinde gelen zamların, seçim akabinde de devam edeceği tahmin edilirken o belediyeden gelen indirim haberi vatandaşı mutlu etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, alım gücü düşen vatandaşa destek sağlamak amacıyla ekmek fiyatlarına indirim yoluna gitti. Halk ekmek fiyatlarına indirim yapan belediye 7 TL'den satılan ekmeğin fiyatını 5 TL'ye düşürdü.





Yeni Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından verilen müjdede İzmir halkına desteklerin devam edeceği belirtildi. Ülkemizde yaşanan ekonomik zorlukların vatandaşı derinden etkilediğini belirten Tugay, zorlukları bir nebze olsun hafifletmek ve alım gücünün artmasını sağlamak amacıyla ekmek fiyatlarının 5 TL olarak sabitlendiğini belirtti.

Günlük 120 bin ekmek üretildiğini belirten başkan, ilk indirimin 16 Nisan'da uygulamaya sokulacağını belirtti. Özellikle de yeni yıl sonrasında artan ekmek fiyatları, sofraların temel ihtiyacının alınmasını zorlaştırırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu indirim, ekmek fiyatının daha ulaşılabilir olması için atılmış önemli bir adım olarak biliniyor.