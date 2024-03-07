Yaş şartına uyan tüm kadınlar başvurabilir! 150 bin TL faizsiz kredi kutusu açıldı

Kadınların evlenmesine yönelik devlet desteklerinden biri olan evlilik yardımı 150.000 TL olup, yaş sınırı bulunmamaktadır. Kadınlar evlenmeden önce ve evlenmeden sonra çeyiz ve 24 maaş olmak üzere dört tür destek alabiliyor. Hükümetin hazırladığı plana göre ödemeler evlilik sonrasında yapılacak. Bu nedenle evli olmadığınız sürece başvuru yapamazsınız.

Örneğin; babasının yetim aylığından ayda 3.000 lira alan bir kız çocuğuna toplam 72.000 lira çeyiz parası Çeyiz parası, 24 maaşın toplam maaşından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bu ödemeler hariç tutulacaktır. Başvurular beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre içerisinde başvurmayan kızlar haklarını kaybedecek. Bu yüzden zamanınızı boşa harcamamalısınız. Çeyiz ödendikten sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurulacaktır.

Özellikle deprem bölgelerinde uygulanan gelenekle evlenmek isteyen çiftler için 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânı sağlanmaktadır. Kredi, 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli olarak kullandırılıyor. Ödemeler tamamen faizsizdir.

Fondan faydalanabilmek için düğününüzden en az iki ay önce başvurunuzu yapmanız ve 30 yaşının altında olmanız gerekmektedir. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na kabul edilmektedir.





Bu destek, 27 yaş altında ilk kez evlenen Türk vatandaşlarına verilmektedir. Ayrıca, evlenmeden önce bir Türk bankasında çeyiz hesabı açılması ve ödemelerin en az 36 ay süreyle yapılması şartıyla devlet, tasarrufların yüzde 25'ine kadar destek verecek. Sağlanan maksimum fon miktarı her yıl için yeniden değerleme oranı miktarında artar.

Mevcut ödeme tutarı 58.000 liraya kadardır. Çiftin ayrı hesap açması durumunda destek miktarı 116 bin lira olacak. Babalar da 18 yaş altı kızları için burada hesap açabiliyor.

Tazminat hakkınız var!

Evli kadınlar bir yıl içinde başvurmaları halinde istifa ederek işyerinde biriktirdikleri tazminatı alabiliyor. Kanun emeklilere tazminat öngörmüyor ancak kadınlar bu haktan evlilik yoluyla yararlanıyor.

Ayrıca başvurunuzla birlikte evlilik cüzdanınızın bir kopyasını da göndermelisiniz. Ayrıca tazminata hak kazanabilmeniz için önceki işinizde en az bir yıl çalışmış olmanız gerekir.